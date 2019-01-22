《機動戰士高達 NT》香港上映　宅男情人節最佳節目睇GUNDAM

2月14日是情人節，但對宅宅來說2019年2月14日別具意義！事關《GUNDAM UC》正式續作《機動戰士高達 NT（GUNDAM NARRATIVE）》鐵定這一天在香港上映，各位高達迷，準備好接受鳳凰的愛啦！

《機動戰士高達 NT（GUNDAM NARRATIVE）》是高達系列睽違27年的全新宇宙世紀（U.C.）電影，早前在日本及台灣上映已掀起強勁高達熱潮，香港高達迷一直期望能在本地上映，如今終於實現，相信屆時定必吸引大量觀眾入場。這個情人節，宅宅一樣有節目。《機動戰士高達 NT》上映後獲得極高好評，電影斥資鉅大，各種新機型、新軍隊、新武器傾巢而出。配樂方面也將繼續由「澤神」澤野弘之擔任，由新一代動畫歌天后LiSA主唱主題曲《narrative》，在網上各大音樂平台均錄得極高點擊。

《機動戰士高達 NT》日版這張海報一出令網上掀起熱烈討論。

《GUNDAM NT》故事講述在「獨角獸」的《GUNDAM UC》即U.C.0096「拉普拉斯之盒」開啟後的一年。就算公開了提及新人類存在及其權利的「宇宙世紀憲章」，但世界的組成仍無出現重大變化。被稱為「拉普拉斯之亂」的紛爭，在「假馬沙」帶領的新吉翁殘黨軍「戴袖的」瓦解後看似告終。但在那場最後的戰爭中，2架腦波傳導框體規格的MS，展露了恐怖的力量。白色獨角獸和黑色獅子，兩架機體所帶來的威脅，理應隨著封印從眾人的意識中遠去……但是，2年前音訊不明的RX-0獨角獸高達3號機「金色不死鳥鳳凰」，其身影卻再度在地球圈上出現，捕捉鳳凰的戰爭，隨即展開。三名小孩：約拿、蜜雪兒、莉塔，各自走上新人類可悲的路途。

《機動戰士高達 NT》由三個新人類小孩的故事開始……

點圖放大更多劇照：

+ 15 + 14 + 13

新一代動畫歌天后LiSA主唱主題曲《narrative》。

為情人節增添更多意義!請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會,捐款$214,香港01 送您兩張「友人抱抱音樂會」門票,同您一齊重新定義214。門票數量有限,送完即止。 （推廣日期: 1月9日至1月21日）反應熱烈！加推至1月23日！ https://heart.hk01.com/zh/project/10076