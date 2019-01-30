BioHazard RE2 生化危機2 攻略：Leon／Claire全武器及配件取得法

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）攻略。先前已經逐一為大家分享了遊戲中的武器和配件的取得方法，今次就把所有的武器攻略整合，希望可以方便玩家搜索自己想看的武器攻略文。

Leon 武器及配件取得方法

Leon 的武器中，最大特色的應數瑪蒂達手槍，可以安裝多達 3 個配件，把手槍變成能連發 3 槍的武器。其次要數的就是火焰發射器，Leon 的武器大多是單對單，但火焰發射器能作出大範圍的傷害，對 G3 也能收到奇效。（點擊以下連結觀看各武器及配件取得方法）

BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版）攻略專頁（按此前往）

+ 2

Claire 武器及配件取得方法

Claire 一周目中已經比 Leon 多一把武器，而且武器的功能都好像比 Leon 高。SLS 60 和榴彈砲都可以使用兩款不同的子彈，令 Claire 作戰更加靈活，因此大部分玩家都會形容 Claire 篇是比較易玩的。（點擊以下連結看各武器及配件的取得方法）

+ 3 + 2

二周目武器

分別玩完 Leon 和 Claire 的表關後，都會開啟另一角色的裡關（二周目）。在剛進入警察局側時，可以在鐵閘前拿到切割工具，然後返回樓梯下的房間，就可以拿到一把手槍。Leon 拿到的是 M19 大口徑手槍；Claire 的是陸軍快速手槍。這兩把手槍都是有在二周目時，才可以使用，而且沒有任何配件。

+ 3 + 2

最後的高火力武器

兩名主角在最後會分別面對不同的最終Boss，Leon 打的是沒有風衣限制力量的 Mr.X（暴君），Claire 打的是 G4 （第四形態的威廉博士）。Leon 打到某個階段時，Ada 會扔下一把火箭炮，拾到後只要一槍就能解決掉 Mr. X。Claire 則在進入火車控制室時，可以拿到機槍，400發容量的機槍用來對付 G4，簡直是輕而易舉。