《奈爾克與傳說之鍊金術士們》繁體中文版則預計3月尾發售

臺灣光榮特庫摩日前宣布，《奈爾克與傳說之錬金術士們～新大地之錬金工房～》日文版於 1 月 31 日（四）發售，繁體中文版則預計將於 3 月 26 日（二）發售。

本作為《鍊金工房》20 週年紀念作品，故事以「開創村鎮×RPG」為主題，描述不懂鍊金術的少女主人公「奈爾克」的故事。從系列第 1 部作品《瑪莉的鍊金工房～薩爾博格的鍊金術士》到最新作《莉迪＆蘇瑞的鍊金工房》中，集結超過 100 名的歷代《鍊金工房》系列登場人物，一同協力開拓城鎮。與傳說的鍊金術士們一起開創自己的理想城鎮，以眾人之力達成夢想吧！

《奈爾克與傳說之鍊金術士們》日文版今日發售（gamebase）

《奈爾克與傳說之鍊金術士們》特別插畫公開！（gamebase）

首批封入特典季票&限定版特典不容錯過！

首批購入特典季票收錄今後預定發布的五種 DLC，內容包含：「GUST 25 週年紀念 BGM 包1•2」（2 種共收錄 230 首）、城鎮開拓中可建造的「鍊金工房20週年感謝造型屋」、「不可思議書之鍊金術士像」，以及可以成為威斯忒巴爾特居民的「GUST妹妹」。此外限定版特典之一為奈爾克專用服裝「薇爾貝兒角色扮演服裝」先行下載序號。獲得所有超值特典，讓城鎮開拓更加熱鬧吧！



▼首批封入特典季票「開心造鎮5入組」

1、GUST 25 週年紀念 BGM 包 1：可以變更遊戲內 BGM 的 BGM 包。收錄『靜籟之空～獻給失落之星的詩～』、『阿爾諾沙 ～獻給誕生星星的祈禱詩～』的 120 首 BGM。



2、GUST 25 週年紀念 BGM 包 2：可以變更遊戲內 BGM 的 BGM 包。收錄『無夜國度』、『無夜國度2～新月的新娘～』、『BLUE REFLECTION 幻舞少女之劍』的 110 首 BGM。



3、GUST妹妹：GUST妹妹可以成為街道的居民，協助開拓城鎮。也有準備她的專屬事件。

《奈爾克與傳說之鍊金術士們》日文版今日發售（gamebase）

4、鍊金工房20週年感謝造型屋：可以在遊戲中建造的造型屋，房子的造型是「鍊金工房」系列中大家熟悉的「木桶」，上面還有噗尼噗尼跟 20 週年 LOGO。

《奈爾克與傳說之鍊金術士們》日文版今日發售（gamebase）

5、不可思議書之鍊金術士像：為紀念蘇菲在「感謝 20 週年登場人物投票」中獲得第一名而準備的 DLC。可以在遊戲中建造蘇菲模樣的建築。

《奈爾克與傳說之鍊金術士們》日文版今日發售（gamebase）

※首批購入特典季票中可取得的DLC需要在正式發布後，於PlayStation™Store或Nintendo eShop中下載。

※首批購入特典季票中可取得的DLC可能會於日後發布付費DLC。所有圖像僅供參考。



▼限定版（20週年典藏版）特典

奈爾克專用服裝「薇爾貝兒角色扮演服裝」先行下載序號。換上衣服後除了奈爾克的半身圖像以外，調查或戰鬥中，3D模組的服裝也會變化。

《奈爾克與傳說之鍊金術士們》日文版今日發售（gamebase）

※限定版特典・奈爾克專用 先行下載服裝預計於日後發布免費DLC。所有圖像僅供參考

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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