BioHazard RE2 生化危機2 攻略：暴君、利卡Licker簡易迴避法

（BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2／生化危機 2重製版／惡靈古堡2 攻略）雖然已經在之前的Hardcore S+影片攻略中講過暴君和Licker（利卡）的迴避方法，不過在此也另外寫一篇攻略給未看影片的朋友吧。

暴君 / Mr. X迴避法

相信暴君對很多玩家來說都是最可怕的敵人，但其實只要掌握迴避法之後，暴君（一對一的話）其實比一般喪屍還要易對付。要安全迴避暴君，最簡單方法當然是去一個開揚的地方兜圈迴避，但很多時和暴君都是「狹路相逢」，這時候就要用以下的迴避法：

1. 和暴君保持一定距離（約4，5個身位），同時確保背後有空間退後一兩步。 2. 舉槍指著暴君的頭（不用開槍，指著就可以）。 3. 成功的話，暴君會快步走過來揮拳攻擊玩家。 4. 在見到暴君拉弓揮拳的一瞬間後+L3向後跑，一兩步就可令暴君的拳頭落空。 5. 然後經右邊穿過暴君，easy。

聽起來很難，但實際操作起來遠比想像中容易，只要練習一兩次已可掌握；可參看以下文章中的Hardcore S+流程影片，在1:00:05有示範：

不過這方法只適用於和暴君一對一的情況，如果同場還有其他喪屍就很危險，使用這招前記得確保和其他喪屍的距離。另一個方法就是交道具，用閃光彈和手榴彈也可打停暴君，只是要用掉一個珍貴的副武器；另外暴君被閃時有機會原地胡亂揮拳，如果玩家在暴君身邊經過也有機會被擊中扣血。

最後沒有辦法之中的辦法就是用槍射，只是要極多子彈（3發麥林或等量傷害的攻擊）才能打停暴君，非常不值得，真要用這麼多彈藥來打停暴君還不如硬食一拳再跑過去。

利卡（Licker）迴避法

利卡可能是RE2中最麻煩的敵人，又多血又高攻移動快索敵範圍又大，如果能夠避免戰鬥自然是最好。秘訣在於Licker是盲的，只要用最慢的速度來移動不發出聲響，利卡便不會察覺到玩家；如果場景中只得Licker而沒有其他敵人，便可以用此方法完全迴避戰鬥。當然如果玩家離Licker太近還是會被察覺，但只要玩家保持冷靜維持最慢速度移動，利卡是不會追上玩家的。不過注意一點是步速有多段，要控制在最慢的步速很考左手手指公的操作能力和定力，最好先找個安全地方練習一下手感。

同樣可以看以下Leon Hardcore S+攻略影片中，2:00:55左右的一段示範。

另外玩家也可以用閃光彈，用閃光彈攻擊Licker後會令期「滾地」一段時間，這時就可把握機會衝過去。不過也要注意Licker也有機會被閃之後原地亂抓，跑過去時小心不要被抓傷。另外Claire可以用硫酸彈有效對付Licker，但注意在hardcore難度下需要至少兩發（通常3發）硫酸彈才能殺死一隻Licker，彈藥消耗量實在太大，因此還是建議盡量迴避。

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