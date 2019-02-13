《一舉入袋！菇菇店舖》新作手遊 事前登錄正式展開

日本 Beeworks Games 宣布，預定於 2019 年 3 月在 iOS／Android 等手機平台上推出一款新作遊戲《一舉入袋！菇菇店舖》（まとめてモーケ！なめこ店），並自即日起開放本作事前登錄讓玩家們申請預約。

本作為一款將簡單操作的爽快三消益智玩法，與點擊遊戲要素相結合的店舖經營策略遊戲，也是官方《蘑菇人方吉》系列的最新作。在遊戲中，玩家們將化身為身上背負巨額負債的可愛蘑菇人，為了償還債務，玩家們必須設法完成客人的各種要求來賺取金錢；而當玩家們面臨經營惡化的困境時，還可以透過反覆轉職來逆轉局勢，讓自己能持續賺入金錢，將身上的鉅額負債都給還清！

在本作中，遊戲基本玩法是讓玩家們透過三消益智玩法來賺取點數，藉此強化擴充店面的商品品項，遊玩起來非常輕鬆小品。玩家們還可以透過完成客人的點餐要求賺取金錢，藉此一邊還債，一邊進行店鋪的強化。不過玩家們要注意，客人的要求將會愈來愈誇張，一旦玩家們覺得應付不來，可以透過店長的轉職來重新開始，透過不斷反覆這樣的過程，讓自己能持續賺入金額，從谷底翻身成巨富！

至於在本作故事背景方面，將會從疲於應付都市工作的蘑菇人主角，某天意外收到一個標榜「在未開化島嶼上募集店長」的令人心動甜蜜陷阱。為了實現夢想，主角因此而背上千萬創業資金負債；為了償還債務，一場辛苦的自行車操業生活即將就此展開——

+ 5 + 4 + 3

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物 。