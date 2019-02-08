《天華百劍-斬-》繁中版春節免費10連抽　「七星劍」 正式登場！

由日本株式会社 KADOKAWA 和株式会社ディー・エヌ・エー（DeNA）研發製作的美少女劍擊RPG手機遊戲《天華百劍-斬-》繁中版今（1）日宣布為歡慶春節的到來，本月的大絢爛祭將登場的是御華見眾的靈魂人物，擔任司令官要職的「七星劍」。帶領御華見眾的成員一路掃蕩禍憑，瘦弱嬌小的身軀卻以保護天下蒼生為己志，想了解她的更多面貌，詳情請見以下內容。

大絢爛祭 御華見眾之首 正司令「七星劍」 正式登場！

活動時間：2 月 1 日 00：00（週五）～2 月 6 日 23：59（週三）

指定時間內，御華見眾的核心人物「七星劍」將於大絢爛祭中強勢登場！「七星劍」嬌小瘦弱的體態卻有著正氣凜然的強大氣場！紫中帶墨的雙眼，墨黑但在燈光的輝映下偶有流光的秀髮，外在給人印象有些神秘感的她，身居御華見眾正司令的要職。喜愛此角色的玩家，請把握機會將她納入隊伍中，她是值得信任且能與你並肩作戰的好夥伴！

【巫劍】七星劍

illustrator：深井涼介 CV：丹下桜

作為御華見眾正司令，與丙子椒林劍等人一同創立御華見眾的巫劍。作為最古老的巫劍，參與了御華見眾的成立，並且擔任司令官。與副司令丙子椒林劍一同指揮御華見眾。將正義作為自己的信念，認真古板，雖不苟言笑，但也有著相信經驗和直覺下達決斷的圓滑。有著占卜凶吉的能力，而且經常說得很準。然而，對過去曾給自己帶來好運的事情或是凶吉的前兆十分執著，偶爾也會導致嚴重的大失敗。

七星劍（gamebase）

春節官方來贈禮，千載難逢的免費抽取福利！

冷颼颼的春節假期，營運團隊一定溫暖大家的心。親愛的巫劍使者們通通動員起來，無論是喜愛的巫劍少女或總湊不齊的裝備素材，一起把握春節的福利之旅，拿好拿滿吧！



年末年始 11日連續免費抽卡

活動時間：1 月 31 日（週四）～2 月 11日（週一）

在活動期間內，玩家每天都能享受「免費抽卡」一次的福利，且必得 SR 以上的獎勵，長達11日的福利之旅，是把喜愛的巫劍少女帶回家的大好機會！

2019 新年免費 10 連抽卡

活動時間：

2 月 4 日（週一）～2 月 7 日（週四）

2 月 8 日（週五）～2 月 11日（週一）



沒什麼比10連抽更令人興奮的事情了，如果有，那就是兩次的10連抽機會！為感謝玩家陪伴《天華百劍-斬-》繁體中文版一起迎接2019的新年，在2月4日至2月7日和2月8日至2月11日兩個時間的區段，玩家分別可享受一次免費的10連抽卡！營運團隊釋出暖暖的福利，望玩家都能擁有一個幸福的春節假期。

在2月4日至2月7日和2月8日至2月11日兩個時間的區段，玩家分別可享受一次免費的10連抽卡！（gamebase）

《天華百劍-斬-》繁體中文版上市至今收到玩家眾多寶貴的意見，為讓玩家可以更家從容的應對巫劍使者的任務，官方將經常在粉絲團釋出遊戲相關資訊，喜愛此作品的玩家不妨關注官方粉絲團，才不會錯過任何精彩消息哦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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