PC版 Apex Legends 外掛湧現極速淪陷！亞服成重災區

PC遊戲總是離不開外掛問題，人氣FPS就更是如此，最近風頭甚強的Apex Legends也逃不過外掛侵襲，目前已有多種外掛流出市面，令玩家遊玩心情大打折扣。

現在Youtube上已經有多條Apex Legends外掛的示範、展示影片，主要顯示其「睇穿牆」透視功能，以及敵人剩餘血量顯示等等。據報很多玩家已成為外掛的受害者，尤其亞服是重災區（某個人口眾多的國家的玩家特別喜歡用外掛，也不是新聞了），災情包括被來自牆後的子彈爆頭、被遁地的敵人秒殺等等。有說法指外掛經由淘寶或QQ、微信等聊天軟件流出，繼而在網路上傳播。而其實數日前在外國就已經見到有多個網站出售Apex Legends外掛，這裡就不提供連結，想了解詳情的玩家在Youtube或Google以相關關鍵字搜尋，就可以找到大量出售外掛的網站。

用了外掛後，不需特異功能也可以睇穿牆...

aimbot加持之下，用衝鋒槍遠距離連射也可100%命中。

多個外國網站出售Apex Legends外掛：

暫時不知道中國有否「技術人士」開發Apex Legends外掛，不過在淘寶上隨便一找，確實已有大量Apex Legends外掛；不過與此同時也有人提醒很多在淘寶上「出售」外掛的人其實都是轉賣商或者騙子，不是將外國的外掛以高價轉賣，就是直接騙錢不回頭。

FPS遊戲最怕外掛，偏偏電腦是最容易開發和使用外掛的遊戲平台；而Apex Legends身為外掛遊戲，即使「封號」ban帳戶亦對打擊外掛成效不大（再開一個新帳號又可以再開外掛），如果Apex Legends要長遠發展，EA和Respwan真的要好好考慮如何處理外掛問題了。

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