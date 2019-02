Switch 火焰之紋章 風花雪月 發售日 世界觀 育成系統 公開

【Nintendo Direct 2019.2.13】Switch《火焰之紋章 風花雪月》(Fire Emblem: Three Houses)作為人氣戰棋遊戲系列最新作,在2.13 Nintendo Direct 多款新作遊戲中,自然最多人關注;任天堂也十分識做,一口氣公開《火焰之紋章 風花雪月 》發售日、世界觀、角色育成系統以及主人公身份背景等大量新情報。

以女神守護的古大陸為舞台

《火焰之紋章 風花雪月》以名為「Fodlan」、一片受到女神祝福的大陸為舞台;這片大陸目前由三個國家統治,分別是有逾千年歷史的Adrestian Empire(暫譯艾斯提恩帝國)、位於北部的Holy Kingdom of Faerghus(暫譯法古斯神聖帝國)和不採用君主制度的國家Leicester Alliance(暫譯列斯特同盟國)。Fodlan大陸曾經歷過一段戰亂時期,但目前大陸由這三個國家割據一方,現狀相對和平。

而玩家(主人公,可選男女)是大陸上一個著名傭兵團團長的兒子/女兒,身上隱藏著神秘的力量;而你受邀到Garreg Mach Monastery(暫譯格力馬克修道院)擔任其士官學院(Officer's Academy)的教官。Garreg Mach Monastery位於大陸的正中心,亦是大陸主要宗教及騎士團Church of Seiros(暫譯賽洛斯教)的根據地。Church of Seiros致力於維護大陸和平,亦藉著士官學院為大陸培訓人材,三大國家亦分別有自己的學院(亦是遊戲英文名「Three Houses」的由來)。

和主角在夢中相見的神秘角色「Sothis」,相信和主人公身上的「神秘力量」有關吧?

另外旁白有提到「Which house will you choose?」(你會選擇哪個學院?)是不是表示三個學院只能選一個加入?還是遊戲發展到後期可以全部收到後宮(?)內呢。

如果問我選哪一個,當然是選萌妹子啊。

育成系統

不論是日文遊戲名「風花雪月」還是英文名「Three Houses」,都很難想到原來今集以校園作舞台(不知為何想起《戰場女武神2》...),而學園生活也順理成章地成為今集角色育成的重點。同伴(你的學生)除了在實戰中獲得經驗外,玩家作為教官可以為學生安排不同課程和考核,讓他們提升技藝或是學習新技能。

值得留意的是影片提到一句「Whether your students live or die will depend on your leadership」(你的領導左右學生的生死),似乎是指今集仍然會維持火紋角色在戰鬥中HP歸零便是真的戰死之傳統,想像一下學生們在死在戰場上...嗯,有點可怕。

這個明顯neta自Granblue Fantasy奧義Full chain的cut-in畫面,一見到時忍不住笑了出來。

最後是公布了大家最關心的遊戲發售日,火焰之紋章風花雪月將於2019年7月26日發售,同時還會推出限定版「Seasons of Warfare Edition」,包括美術畫集、遊戲原聲選曲CD、鐵盒和日曆。

