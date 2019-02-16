古谷徹找聲優接班人？《機動戰士高達》二代阿寶會是誰？

以《機動戰士鋼彈》中「阿姆羅‧雷」與《名偵探柯南》中「安室透」為人所知的聲優古谷徹，日前到直播節目「與聲優夜遊」中擔任嘉賓，現年已經 65 歲的他分享了保持年輕的秘訣，也透露了如果要找接班人的話要選誰的秘密。

說到古谷徹的年紀，想必會讓許多年輕的動漫迷們嚇一跳。是的，業界的第一線、現年 65 歲的古谷先生現在依然能配像是安室透這樣的帥哥，到底是如何保養嗓子才能一直維持這樣的少年聲線呢？他表示自己在為年輕角色配音時，一定要讓自己的心態也變得很年輕才行，不然是演不了的。即使是現在也不覺得自己是個大人，只要有心讓自己維持在少年青年時期的話，外表也會變得年輕。而且古谷先生也說每天早上自己都會對著鏡子裡的自己說「我是英雄」，從這句話開始的每一天無形中也像為自己打氣一般，非常推薦大家試試看。

在節目播出前也向觀眾們募集了問題，對於「如果必須要選出阿姆羅這個角色的接班人，古谷先生會選誰？」這個問題，古谷先生表示自己雖沒有選擇權，但萬一非得面臨這個狀況，他希望將這個角色交給與自己私交不錯的若井おさむ。若井おさむ是以模仿阿姆羅而出名的諧星，由於聲音與古谷先生非常相像，古谷先生曾對他說：「如果哪天你要模仿《聖鬥士星矢》的星矢和《七龍珠》的飲茶的話，我也可以教你喔。」但若井卻表示自己只想要模仿阿姆羅，所以拒絕了，這讓古谷先生覺得這個人對於阿姆羅的愛是貨真價實的，所以願意將角色交給他。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物 。