《信長之野望烈風傳》2月底登陸iOS、Android　首兩周特價3折發售

日本Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）宣布，預定於2019年2月下旬在 iOS／Android 手機平台上推出旗下歷史模擬策略遊戲《信長之野望》系列作《信長之野望 烈風傳》（信長の野望･烈風伝）手機版，定價2,600日圓（約港幣184元），並自即日起在日本App Store／Google Play開放預約註冊；官方也同時宣布，將會於發售日起13天內，以優惠價800日圓（約港幣56元）的價格推出讓玩家們入手取得，讓喜歡《烈風傳》的粉絲們都可以再度回味體驗。

由官方預定 2 月下旬在手機上推出的《信長之野望 烈風傳》，是一款以之前在 N3DS 主機上推出，可說是《信長之野望 烈風傳 威力加強版》的《信長之野望2》（本作為一款以 1991 年推出的《信長之野望》系列第八作《烈風傳》為題材移植重出的加強版本）給完全重新移植到手機上（部分 N3DS 版獨家功能則是除外），並配合手機規格將畫面更加提升的移植新作。

而且在這次手機版中，還將會加入會在回合開始前進行紀錄，方便玩家們隨時使用 SL 大法的自動記錄功能，以及可以輕鬆進行遊戲畫面截圖，並將截圖分享到 SNS 社群網站上的 SNS 分享功能等新要素，喜歡之前《烈風傳》與系列作的粉絲們可別錯過這次在手機上回味體驗遊戲的機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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