《龍珠Z》歌手影山浩宣封動畫歌曲界傳奇　網民票選最受歡迎歌曲

2月18日是JAM Project的團長影山浩宣（影山ヒロノブ）的生日，他自1977年起，以樂團「LAZY」的主唱名義正式出道開始音樂活動，1981年個人出道後，參加了許多團體的活動，也漸漸以各式各樣的歌曲出現在世人面前。在2000年時組成了「JAM Project」，為日本的動畫及遊戲作品提供最熱血的主題曲，目前這個團體經過幾次人事更動後，將要迎來20週年的成軍紀念。

JAM Project（Gamebase）

在影山長老所演唱過的歌曲中，你最喜歡的是哪一首呢？日媒「アニメ！アニメ！」在網站舉辦了投票活動，選出大家最喜歡的歌曲，以下是投票結果：

第一名當然是不朽名曲，《龍珠Z》的片頭曲「CHA-LA HEAD-CHA-LA」！這首歌曲拿下了整體票數的20%，近年來除了影山長老自己的演唱外，也經過FLOW在《龍珠Z劇場版：神與神》的翻唱，是一首無論是大人小孩都耳熟能詳並且會跟着唱的歌曲！

影山浩宣與FLOW一起在アニばら音楽館節目中，「CHA-LA HEAD-CHA-LA」表演片段▼

第二名是特攝作品《鳥人戰隊噴射人》的片尾曲「こころはタマゴ」，這首歌也許對台灣朋友來說比較陌生，但毫無疑問也是影山長老令人感動的名曲之一。溫暖的旋律能夠讓人振作充滿精神，也是能夠讓人一聽到就回憶起劇中場景的歌曲。

《鳥人戰隊噴射人》片尾曲「こころはタマゴ」▼

第三名則是OVA作品《真蓋特機器人 世界最後之日》的主題曲「HEATS」，這首被留言稱為是「動畫歌曲界最熱血的曲子」，確實也名符其實就是能在每一次聽到時都炒熱氣氛的歌曲。

在「アニうた北九州 2011」活動上影山浩宣的表演片段，這段有「CHA-LA HEAD-CHA-LA」以及「HEATS」兩首歌曲，年過50還能這樣邊跑邊唱歌真的是編輯最佩服長老的一點了……

其他上榜歌曲還有《電擊戰隊變化人》的同名主題曲、以JAM Project名義演唱的「牙狼～SAVIOR IN THE DARK～」、「THE HERO!! ～怒れる拳に火をつけろ～」等，由此可見影山長老在大家心目中還是一位份量十足的動畫歌手。在這邊也要一起為影山長老慶生，並且希望他一直健康、保有豐富的創作能量，繼續演唱更多熱血的動畫主題曲！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物 。