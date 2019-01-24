龍珠超劇場版：布洛尼．2月香港上映　高達加Fate齊組另類賀歲片

這個2019年2月動畫迷真的很忙，繼《機動戰士高達 NT（GUNDAM NARRATIVE）》後，另一萬眾期待的日本殿堂動畫電影《龍珠超劇場版：布洛尼》（Dragon Ball Super: Broly）也鐵定會於香港上映，而且日期更是2月28日，為這個農曆新年正月的尾巴增添活動力。

農曆新年香港戲院通上都是播合家歡胡鬧賀歲片，不過2019豬年就有點不同，這個2月期間連同最新公布的《龍珠超劇場版：布洛尼》（2月28日），已先後有三部日本重量級動畫電影將於香港上映，另外兩部分別為《Fate/ stay night Heaven's Feel II. Lost Butterfly》（2月21日）及《機動戰士高達 NT（GUNDAM NARRATIVE）》（2月14日），雖然遲了一點，但無論情人節定新年假期，宅宅們都不愁沒節目了！

動畫迷極之期待的《龍珠超劇場版：布洛尼》終落實2月28日上映。

最強撒亞人現身

作為鳥山明神作《龍珠》第20套劇場版，《龍珠超劇場版：布洛尼》早前在日本上畫時大收超過36億日元票房，而上周於美國也大破開畫票房紀錄，可想而知其人氣多麼強勁，相信來到香港也會延續強勢。

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+ 5 + 4 + 3

《龍珠超劇場版：布洛尼》故事講述TV動畫的「宇宙生存篇」後，地球雖已回復和平，但主角悟空因為參加了「力之大會」而領略到宇宙還有很多未知事物和強者存在，令他決心要達到更高境界，努力修行。某日，一個名為「布洛尼」擁有超強戰鬥力的撒亞人，突然出現在悟空和比達面前。性格暴戾體型龐大的布洛尼，到底為何能從比達星被消滅之時逃離？而他的出現又有何目的？與此同時，死極都死不去的菲利再一次從地獄中重返戰場，在連串謎團中眾人又展開激戰。

U.C.0097鳳凰高達爭奪戰

《機動戰士高達 NT（GUNDAM NARRATIVE）》故事講述在「獨角獸」的《GUNDAM UC》即U.C.0096「拉普拉斯之盒」開啟後的一年。人們並未忘記「拉普拉斯之亂」及高達帶來的震撼，而2年前音訊不明的RX-0獨角獸高達3號機「金色不死鳥鳳凰」，其身影卻再度在地球圈上出現，捕捉鳳凰的戰爭，隨即展開……

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黑Saber捲起聖盃之戰

《Fate/stay night》第三條支線「Heaven's Feel」的改編電影，繼第一章《Fate/ stay night Heaven's Feel Presage Flower》之後，第二章《Fate/ stay night Heaven's Feel II. Lost Butterfly》故事繼續圍繞能夠實現任何願望的「聖杯」，魔術師（御主）與英靈（從者）展開「聖杯戰爭」。作為御主加入戰爭的主角衛宮士郎，雖說失去了他的從者Saber，然而為了被魔術師抓住的間桐櫻，他再次投身戰場……

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