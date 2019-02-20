【Switch】《Aragami 荒神》和風潛行動遊戲DLC同梱合輯發售決定

西班牙獨立團隊Lince Works目前正在PS4／Xbox One／PC等平台推出的和風日式潛行動作遊戲《Aragami 荒神》，宣布將決定於2019年2月21日在Nintendo Switch主機上推出把遊戲內容與DLC一起同梱，並對應日文語系的日文版同梱合輯《Aragami：Shadow Edition》，定價2,980日圓。

而為了慶祝Switch日版的推出，官方也將自發售日起至2月27日為止，推出9折優惠價2,682日圓讓玩家入手取得。同時目前本作預先下載也自即日起搶先開放，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先上任天堂ｅ商店來進行下載吧！

《Aragami：Shadow Edition》遊戲截圖（Gamebase）

附帶一提，《Aragami 荒神》為一款讓玩家們操縱會使用影子作為工具來戰鬥解謎的主角，在關卡上展開潛行暗殺的日式潛行動作遊戲。而在這次的《Aragami：Shadow Edition》中，除了原本的遊戲主線之外，還將會把官方另外推出的DLC《Aragami：Nightfall》一併同梱，讓玩家們可以操縱在DLC《Nightfall》中新登場的兩名角色「Hyo」和「Shinobu」，來使用影之力拯救失陷的夥伴，活用新追加的三種技能來挑戰比主線更加困難的任務！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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