Switch《DAEMON X MACHINA》體驗版試玩　馬沙 X 阿寶驚喜演出

遊戲動漫
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多部《Armored Core》作品的製作人佃健一郎，加上也是AC多部作品的機械設計師河森正治再度合作，此款Switch 4打機械人遊戲《DAEMON X MACHINA》對AC迷來說定必注目。那它能否承繼《Armored Core》開闢新路，那究竟馬沙跟阿寶以甚麼形式驚喜客串？等筆者同大家玩體驗版試試！

Switch《DAEMON X MACHINA》於2月14日至3月11日推出期間限定體驗版，可於Nintendo eShop免費下載並試玩4個任務，也玩到了創作角色的部份。遊戲中可以創造男或女角色，設定外觀樣貌等並輸入名稱。劇情上是作為「OUTER」特殊能力者，駕駛機械人「ARSENAL」作戰，面對從月之崩壞後，進行修復工作但卻智能判變的AI機械軍團「Immortal」。

可自由設定性別、髮型、衣服顏色等，甚至玩玩異色瞳

遊戲的玩法是傳統的接任務然後出擊，可在基地設定機體或進行人體改造

機設超型　數值極仔細

作為精神續作，《DAEMON X MACHINA》的機體設定以及仔細程度及得上《Armored Core》級數。四肢、身體及頭各能裝上不同的部件改變機體性能，除了主要數值外還有幾十項的能力數值，小至落地硬值、集彈支援、lock On所需時間等都有提供，機械人迷看到一定非常滿足。而且河森正治的機設實在型到爆，每次打到部件除了看能力值，更想看看其外觀如何。

左右手與左右肩都可裝武器，想雙槍甚至雙刀都可，而背上通常為導彈發射器，腰背更可裝手榴彈輔助道具

樹體參數極多，武器還會有最大擴散角度、炸烈半徑、DOWN值等

改變部件及武器裝備，令機體越來越型，還可以切換型仔pose

也可改塗裝、玩拉花等，版圖中有Graffiti在正式版可以Scan來做塗裝

流暢靈活的機體 還是有點硬的格鬥

《DAEMON X MACHINA》的戰鬥也是極似《Armored Core》，同樣可以長期飛行、開Boost、背上裝導彈、左右肩副武器等，連同腰背輔助位能裝上6種武器上陣。不過特效如激光、爆風等就轉為比較卡通的Toon Shade畫風，這也可能是很多追求「真實風」玩家需要跨過的心理關口。《DAEMON X MACHINA》的機體動作仔細而靈活，能輕鬆進行橫移射擊或空中戰，面對大批敵人會打得很爽。不過要留意彈藥補給是從敵人掉落，有時射光彈藥沒去拾取，又沒準備副武器切換(按十字掣左右切換)的話會陷入困境。遊戲中也有格鬥類的武器，不過暫時也只是斬一刀的雞肋式格鬥，爽度與敵人的擊中反應還是有點不足(像Z.O.E.的格鬥就很爽了)。

戰鬥整體很流暢靈活，要迴避時也是靠Boost Dash來進行

除了平時的爆風，有BOSS射出粗LASER或大攻擊也會變得很卡通

BOSS戰不算得上很刺激，因為BOSS的攻擊模式略為單調，可能是體驗版不想太難玩?

用格鬥武器互碰會變成「格劍」演出，要快速連打A鬥力

擊倒敵人便可選擇取走其中一種裝備

遊戲中也能按X下機戰鬥（或被打爆時），進行人體改造的話還能有二段跳與激光劍斬等，但作戰能力當然仍不及機體

馬沙 X 阿寶驚喜演出

體驗版的四個任務實在很短，不過當中亦有驚喜，就是其中一個任務重現了E3 Trailer那一幕，馬沙的聲優池田秀一駕駛著紅色機械人參戰，不禁令人聯想到「紅色三倍速」，而與他一起進場的還有阿寶配音古谷徹的黑灰色機，上演了一幕亦敵亦友，像高達設定又不一樣的演出。體驗版能選擇以日文或英文配音/字幕進行，喜愛高達的話記得要用日配來玩玩了。

阿寶與馬沙（聲優）同時登場，此款遊戲要玩日配了

整體不俗 體驗版FPS不足待改善

雖然體驗版只能試短短4版，但毫無疑問《DAEMON X MACHINA》是能當作《Armored Core》那樣玩，戰鬥時說不上是很刺激，但有濃厚的機械操作感搭救，砌機部份令人非常滿意及討好。美不中足就是體驗版在槍林彈雨時有Drop Frame或小停頓問題，希望正式版能夠改善到。遊戲亦有連線4人協力的功能，不過體驗版就尚未提供。

人體改造也會有令外觀大幅改變的副作用，連手腳都失去變成機械化

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