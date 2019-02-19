PS Vita（PSV）SONY官方宣布僅餘型號將停產【一個時代的結終】

不經不覺原來PS Vita（PSV）已經推出8年，這部手提遊戲機終於也開始走進歷史了：日本PlayStation官網上最後兩款仍在出售的PSV將停止發貨，意味PSV即將停產。

最近在日本PlayStation官網上，僅餘兩款仍在公開發售的PSV型號「PS Vita Black」（PCH-2000 ZA11）及「PS Vita Aqua Blue」（PCH-2000 ZA23），其商品概要欄中已經寫上「近日出荷完了予定」（將於近日停止出貨）。按照以往PS3的「案例」，通常在發出此即將停止出貨告示後，約2個月內便會正式停售。

官網連結：

https://www.jp.playstation.com/psvita/hardware/pch2000za11.html

https://www.jp.playstation.com/psvita/hardware/pch2000za23.html

在2011年推出的PSV雖經營多年，然而成積一直未如理想；據遊戲相關數據統計網站VGChartz資料，PSV全球銷量僅1600萬部左右，遠低於上一代主機PSP的8000萬部。其實在去年5月中，Sony已經公布將會在歐美地區停止發行PSV用遊戲卡帶；稍後2018年9月更直接表示將在2019年正式停產PSV，而且目前未有後續手提遊戲生產計劃。

參考連結：http://www.vgchartz.com/analysis/platform_totals/

很多人認為PSV沒有「芒亨」Monster Hunter新作是其主要敗因，圖為PS3的Monster Hunter Portable 3rd高清版。

那邊廂，因為早前公開了PSV最新系統3.69已被破解，破解後可隨意降級、安裝其他系統（如Linux）、運行Rom以至其他平台的模擬器等等，使得一些玩家都開始收購舊型號PSVita；不過請恕我們不提供破解或模擬器相關資訊，有興趣就去問Google吧。

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