《仙劍奇俠傳六》PS4 本年4月登場確定　限量版內容公開

【仙劍奇俠傳 六 PS4】獨立開發與出版商 Eastasiasoft Limited 連同台灣大宇資訊今天宣布，備受歡迎的中國 3D 奇幻角色扮演遊戲《仙劍奇俠傳六》，將在 4 月 3 日於 PS4 推出，遊戲除完整中文配音外，還支援繁體中文、簡體中文與英文語系。

在《仙劍奇俠傳六》中，玩家們將進入一個美麗的中國神話世界、在一個充滿戰爭與詭計的世界裡踏上旅程，並發現各種遠古的秘密與沉睡的神獸。《仙劍奇俠傳六》結合了自由探索和無間隙的動畫與戰鬥轉換，其戰鬥系統獨特地融合了即時與回合制遊戲玩法，並為各種遊戲風格提供多種選擇。

另外在這次遊戲裡，除包含大量的主劇情任務外，還有多種支線任務、各種難度選項、客製化武器、各式各樣的小遊戲與謎題和六款免費 DLC，保證能讓玩家擁有超過 50 個小時的精彩遊戲體驗。

另，本作除了將自 4 月 3 日起在亞洲 PS Store 推出下載販售外，也將會在 Playasia 上推出《仙劍奇俠傳六》實體限量版預購，喜歡《仙劍奇俠傳六》的玩家們到時可別錯過入手的機會！

．實體版遊戲（不限區域）

．全彩手冊

．原創音樂光碟

．擁有獨特號碼的收藏證書

．收藏箱

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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