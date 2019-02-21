人氣小說《Overlord》改編《Mass for the Dead》手遊推出日決定

日本 Exys 預定於 2019 年 2 月在手機平台上推出，以人氣動漫輕小說《Overlord》為題材，目前官網預約註冊活動人數超過 50 萬人的角色扮演 RPG《Mass for the Dead》，正式宣布將決定於 2 月 21 日本周四起在日本雙平台正式推出。

《Mass for the Dead》為一款以人氣動漫輕小說《Overlord》為題材的異世界黑暗幻想 RPG 遊戲，遊戲中將會收錄由原作者「丸山くがね」監修的遊戲版原創故事，並將會把原作眾多人氣角色如身為主角的「飛鼠」（モモンガ）、身為「納薩力克地下大墳墓」守護者統領的「雅兒貝德」（アルベド）、同樣身為守護者的女吸血鬼「夏提雅」（シャルティア）等再度收錄登場，讓玩家們可以與這些人氣角色一起組隊，挑戰遊戲版的原創劇情冒險！

而官方也宣布，隨著本作 iOS／Android 雙版本將於 月 21 日開啟，官方也將預定於 2 月 22 日開放多人同樂功能，並於 3 月 4 日進行 ver1.1.0 版的更新，提供玩家們更多遊戲內容體驗，喜歡原作《Overlord》動漫輕小說的粉絲們到時可別忘了來體驗看看！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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