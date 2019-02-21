《超級機器人大戰T》公開「支援指令」　遊戲系統最新情報

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 3 月 20 日在 PS4／Nintendo Switch 等主機上推出，繁體中文版也將同步上市的人氣 SRPG《機戰》系列最新作《超級機器人大戰T》（Super Robot Wars T／スーパーロボット大戦T），官方特地公開有關本作新登場戰鬥系統「支援指令」在內遊戲收錄系統的最新情報要給玩家們知道！

支援指令（Supporter Command／サポーターコマンド）

這是本次《T》新追加的要素，讓那些在原作中沒有搭乘機器人、無法參加戰鬥的角色（支援者）們也能在戰鬥中發揮功效，為我方部隊帶來各式各樣額外特殊效果的設計。在遊戲裡，玩家們可以透過畫面上的「支援者」選單來選擇要發動的支援指令（使用後並不會因此而行動終了結束這回合，不過相同的指令一回合只能使用一次）。

+ 9 + 8 + 7

而要發動支援指令，需要耗費所謂的「S-SP」（支援點數）才行，這個點數為我方部隊共有的點數，在地圖一開始的時候會從最大值的一半開始，並於每次我軍回合上升五點，玩家們可以在劇情進行的過場關卡中進行想要使用的支援指令的登錄，如此一來就可以在戰鬥中發揮作用，帶給我方更多的支援與幫助！

TAC 管理（TAC Management／TACマネージメント）

這是在之前系列中也曾經收錄過，讓玩家們在遊戲中，可以透過遊戲中過場介面選單裡的「Side Plan」（サイドプラン）中的「TAC 管理」，來支付「TacP」點數（可透過擊墜敵方機體等方式獲得）獲得各種能給我方部隊全體各種額外加成特效的效果。

在遊戲中，「TAC 管理」共有 0～6 個不同的「Grade（階段）」，每個階段都有三種不同的效果可以選擇（玩家每個階段都只能選擇一種效果），例如在第一階段裡，就有著「可以讓副指令中參加『訓練（トレーニング）』的人數增加一人」、「讓副指令『資金調度（資金調達）』參加人數增加一人」等三種選項，玩家們可以依照自己的需求來進行選擇，讓自己能夠更容易培育自己的部隊，提升隊伍全體的戰力！

副指令（Sub-Order／サブオーダー）

這同樣是存在於過場中繼介面選單「Side Plan」中，之前老玩家們所熟悉的指令選項，玩家們可以讓自己隊伍的駕駛員們來執行這些指令，藉此讓駕駛員們簡單獲得經驗值、資金、擊墜數與 TacP 點數。

不過與前作相異的是，在前作中能執行副指令的駕駛員，僅限沒有在前一關戰鬥地圖中出戰的駕駛員而已，但在本作中，則是修改成讓前一關出戰的駕駛員也能使用，而且每個指令能夠執行的人數也從原本的五人擴增為最多八人，對想要培育自己喜歡駕駛員的玩家們來說可是比之前要方便好用許多！

另外在本作中，當玩家們在遊戲內滿足特定條件，還將可以觸發能夠獲得更大效果的「Special Order」（スペシャルオーダー）特殊指令出現，雖然這個特殊指令只能讓一名駕駛員參與獲得加成，但加成效果卻將會比平常的副指令效果高出許多，讓玩家們可以更有效率地培育自己喜歡的駕駛員，節省玩家更多練功練等的時間！

技能學習（Skill Learning／スキルラーニング）

這是之前玩過《V》、《X》等系列作的玩家們也熟悉，可以讓玩家們透過消費 TacP 點數來生產技能程式（可以生產駕駛員的特殊技能，或是提升駕駛員能力數值），藉此強化駕駛員的系統設計。在本作中，每個駕駛員最多可以裝備 30 個特殊技能使用，而且與之前不同的是，之前要開啟某些特殊技能，必須透過技能樹的順序依序開發才能解鎖取得，但這次則是全面開放（除部分特殊技能除外），讓玩家們可以直接就自己喜歡的技能來進行取得裝備，也讓駕駛員的培育更加便利許多！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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