鬥牛犬與黑貓　彼思動畫工作室實驗作品「Kitbull」亮相！

皮克斯動畫工作室（彼思 / Pixar）發起的「SparkShorts 」實驗動畫創作計劃在近期開跑後，釋出的「Smash and Grab」以及「Purl」都帶來了相當有趣的創作概念，讓該項計劃獲得了不小的關注。而隨著兩部作品推出後，新的短篇動畫「Kitbull」也在近期登場，且這次不再是 3D 而是 2D 動畫。

「Kitbull」為 Rosana Sullivan 所執導的 2D 動畫作品，對於善於製作 3D 動畫的皮克斯動畫工作室來說可是個相當少見的創作類型，且也與先前的實驗作品不同，是部全數皆採用手工繪製和上色打造而成的作品，讓動畫師得已展現其獨一無二的創作風格，給予這段小故事更多趣味的表現。

該部短篇動畫為「SparkShorts 」得第三部實驗作品，後續還有「Float」、「Loop」與「Wind」三部作品將在近期曝光，各位若也是皮克斯動畫工作室的粉絲，且也相當喜愛他們目前推出的實驗作品，也可考慮關注官方 YouTube 頻道來追蹤後續的作品動向。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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