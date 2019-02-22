Metro Exodus 戰慄深隧：流亡 探索後啟示錄俄羅斯廢土

近期人氣風頭躉當數EA兩隻大作《Anthem》冒險聖歌和Titanfall食雞《Apex Legends》；不過其實同期還有不少遊戲推出，如果對未來科幻、Ironman或是「食雞」興趣不大，不妨留意一下上市不久的《Metro Exodus》戰慄深隧：流亡。

故事主導的後啟示錄射擊遊戲

Metro戰慄深隧系列由來自烏克蘭的4A Games開發，改編自人氣科幻小說《Metro 2033》，遊戲系列第一作亦採用相同名字。後來續作《Metro: Last Light》和《Metro Exodus》雖已是原創劇情，但仍然緊捉原作神韻。Metro系列在香港知名度較低，但在歐美卻是人氣不俗有著固定支持者，有一些事前調查當中玩家對Metro Exodus的期待度甚至比Anthem還高。

《Metro 2033》原作封面

Metro系列故事講述地球因爆發核戰而陷入核冬天，動物也突變成怪物，人類已無法在地表生存；僅餘的生還者則逃到莫斯科地下鐵建立起地下城市掙扎求存。系列前兩作主要講述主角Artyom在地底城市的經歷，而來到《Metro Exodus》，遊戲一開始就已經有個非常勁爆的Plot twist，不過說出來就變成劇透會失去很多趣味，留給大家在遊戲中體驗吧。

遊戲畫面出色 設定Punk味夠濃

遊戲畫面相當出色，充分表現出後啟示錄世界的荒涼感；而今集也因應玩家要求加入相片模式（Photo Mode），讓玩家處拍攝俄羅斯廢土風光。而既然是後啟示錄遊戲，求生（survival）玩法可說是必備；玩家需要在遊戲中到處探索，避開敵人同時收集各種資源，製作彈藥、藥物、武器配件等。遊戲有大量Punk味甚濃的改裝武器，設計絲毫不遜於Fallout系列，使得改槍變成一大樂趣。不過也提提大家，即使是normal難度，資源也十分緊拙，不打醒十二分精神可沒法在殘酷的世界中存活啊。

比較獨特是有「毒氣」和「幅射量」設定，在毒氣區需要載上過濾面罩（有時限），而面罩亦有機會在戰鬥中被打破以至Gameover；另外在高幅射量地區停留太耐也會Gameover。

十字弓、氣壓釘槍等改裝武器對喜愛Punk的玩家來說肯定愛不惜手。

+ 13 + 12 + 11

遊戲PS4版、Xbox One版及PC版（Epic Store）已經在2月15日上架，而中文字幕更新亦已上線，不怕看不懂劇情。另外要注意PC版為已改為Epic Store限時獨佔，如果想玩Steam版的朋友就要等到明年2月才可以了。不過如果是在遊戲發售之前已經在Steam預購的玩家，則可以照常在Steam下載及遊玩，將來的DLC及更新內容亦會和Epic Store版完全一致。

Metro Exodus Steam商店頁面

Metro Exodus Epic Store商店頁面

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