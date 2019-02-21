《全軍破敵：三國》最新PV公開　實機介紹「Records」史實模式

【Total War：Three Kingdoms】日本 Sega 預定於 2019 年 5 月 23 日起在 PC 平台推出，英國 Creative Assembly 開發的《Total War 全軍破敵》系列最新作《全軍破敵：三國》（Total War：Three Kingdoms），官方正式宣布將會在遊戲內實裝一個以當時三國歷史為主題的「Records」史實模式登場，並公開最新史實模式實機介紹影片讓玩家們欣賞。

全軍破敵：三國》為一款以三國演義故事為基礎，網羅三國時代超過 500 名義上的英雄與武將們登場，讓玩家們來行軍佈陣與敵方一較高下的即時戰略 RTS 遊戲。在遊戲中，登場的角色們會有「Vanguard」（前衛）與「Strategists」（戰略家）等不同的職級定位，每個武將都還有各自不同的特殊能力，玩家們可以透過戰鬥中畫面上的量表累積來進行發動，藉此一口氣掃蕩大批敵人，享受有如動作遊戲那樣的爽快動作戲劇性演出樂趣！

（gamebase）

而且在這次遊戲中，在每個城鎮裡都會有能夠帶給統治勢力各種不同加成恩惠的「Toolmaker」（工具製作者）存在，讓玩家們可以藉此更加強化自己的實力，因此玩家們在攻略關卡上的城鎮時，可以優先選擇有自己想要的「Toolmaker」的城鎮來進行攻擊，藉此來擬定自己的優先攻略順序，讓自己的天下征服霸業更加順利！

（gamebase）

至於這次官方所公開的「Records」史實模式，則是將這次新增的武將特殊能力與一騎討單挑系統等要素拔除，比較貼近之前系列作玩家們熟悉的即時戰略玩法的遊戲模式。而且在這個模式中，由於部隊出征容易疲勞，因此在平均關卡攻略所需的戰略時間大概會比「Romance」演義模式平均要多上 30％左右；有興趣的玩家們也可以趁現在先來欣賞官方這次公開的影片，好對這個史實模式的內容有更進一步地確認與了解！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO