在《魔物獵人》（Monster Hunter 芒亨）系列作中，「黑冠龍」是只有《魔物獵人EXPLORE》之中才會登場的稀有古龍，是繼「冥晶龍」之後獵人們唯一可以在手機遊戲版本中討伐到的傳說級魔物。

《魔物獵人EXPLORE》將於 3 月 1 日迎來史詩級魔物─「黑冠龍」。在《魔物獵人》系列作中，「黑冠龍」是只有《魔物獵人EXPLORE》之中才會登場的稀有古龍，是繼「冥晶龍」之後獵人們唯一可以在手機遊戲版本中討伐到的傳說級魔物。全身包覆著漆黑的鱗片、頭部長著巨大皇冠般的尖角，素有「狂王」之稱的黑冠龍，其龐大的身軀搭配極速的狂暴攻擊，即將帶給獵人們空前絕後的震撼體驗！

3月1日起迎接「狂王」黑冠龍的殘暴無常！掃蕩之處、寸草不生！

傳說中的古龍降臨於《魔物獵人EXPLORE》、對於這隻神秘的魔物，古老的碑文上紀載著「其巨大的雙翼將吞噬一切，牠的瘋狂有如驟雨般化為尖矛貫穿大地」足以見他的毀滅之力不同凡響，而漆黑的龐大身影帶來如永夜般的絕望。有「狂王」之稱的「黑冠龍」於 3 月 1 日起正式登場於《魔物獵人EXPLORE》，是繼「冥晶龍」之後在手遊版本獨佔的特殊魔物，因為《魔物獵人》系列作中未曾出現過，因此充滿了滿滿的神秘色彩、並也帶來了全新的恐懼。

在外觀上，黑冠龍的頭部佈滿了黑色的尖角，乍看之下就像是一頂漆黑的王冠，這也就是該魔物的命名由來。而在傳說之中、其雙翼及手腕部份皆生長了可以用於補食的器官，且尾部會發出漆黑的液體，可瞬間金屬化並凝固形成尖刺陷阱，只要接觸到便會進入裂傷狀態！在全身上下遍佈武器的情況下，危險度即高且令人難以接近。這樣在異變之下產生、有如最終兵器般的恐怖魔物，請獵人們加倍地小心，以免跌落於惡夢之中。妥善地利用黑冠龍為「冰屬性」的特性，準備相對應的屬性來應戰吧！此外，黑冠龍擁有極其巨大的攻擊力，很容易耐不住幾下攻擊便貓車，處處是危機的情況、更不用說找機會攻擊了。

在此也分享攻略黑冠龍時團隊合作的技巧！在攻擊黑冠龍的頭部並且造成部位破壞，魔物便會更加容易陷入暈眩，看好時機發動總攻擊吧！在高度壓迫感的狩獵之下，考驗著團隊合作的默契與獵人的強軔度。

《魔物獵人EXPLORE》古龍降臨！手機版「黑冠龍」3月1登場。（gamebase）

討伐黑冠龍後，便有機會獲得非常強大的「忌諱者」系列武器！其中特別值得一提的，如系列太刀「忌諱者之狂亂」，承襲了黑冠龍般的攻擊方式，其武技「黑冠【血噬】」在發動後會提升攻擊力之外，會射出三支多段擊中的黑槍、而且自身的血量若越低，黑槍所造成的傷害越高，此外在擊中時還會回覆些許體力，十分的帥氣！而同系列的操蟲棍「忌諱者之狂躁」也有一樣的武技效果，太刀及操蟲棍的愛用者們切勿錯過了！

本次官方特別於連假期間首度推出重量級傳說魔物，獵人們即將迎接新的挑戰，《魔物獵人》遊戲系列愛好者請務必於 3 月 1 日後登入手遊版、感受狂王的霸氣魅力！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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