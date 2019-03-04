《爐石戰記》9張新卡牌加入榮譽殿堂！一文看清巨龍年新要素

在經歷了無數場的卡牌對戰後，終於又到了《爐石戰記》更朝換代的時間點了。烏鴉年即將步入終點，而接著前來迎接玩家的便是巨龍年，Blizzard Entertainment為了讓玩家們更加了解新的一年會有什麼樣的新內容，也邀請了遊戲基地以及其他台灣媒體透過越洋電訪的形式訪問《爐石戰記》的創意總監Ben Thompson以及首席遊戲設計師Mike Donais，藉此來展示各項即將到來的《爐石戰記》新要素。

巨龍年新系統報到

巨龍年會加入許多新的功能來改良《爐石戰記》，第一項便是隨機卡背選擇器，該系統會自動從玩家的收藏庫裡面隨機選取一個卡背作為出陣主題，讓玩家每一場牌局都會展現不同的卡背，藉此來炫耀自己的卡背收藏。另一項新加入的功能便是「套牌編輯器」，該項新系統預計在新資料片推出前一個月正式上線，其主要功能是協助玩家建構套牌，它會透過天梯上的各個對戰牌局來建構資料庫，只需按下一個鈕，該項功能便會將玩家當前的牌庫與系統資料庫作對比，會依據資料庫判定的最佳打法打造出一副完整套牌。

《爐石戰記》創意總監 Ben Thompson（左）以及首席遊戲設計師 Mike Donais（右）。（Gamebase）

【爐石戰記】巨龍年即將到來！「隨機卡背選擇器」與「套牌編輯器」等新功能將滿足玩家的各項需求。（Gamebase）

而玩家若已有大概的套牌架構而非從零開始，該項功能也會將玩家當前的套牌與資料庫作比對和分析，依據當前的各式熱門套牌來挑選出合適卡牌來讓玩家的套牌得以成形。若玩家想要打造一個擁有「死亡之翼」的德魯伊套牌，只需選好職業並擺進一張死亡之翼後按下執行鈕，系統分析資料庫後便會從玩家當前的牌庫挑選出 29 張牌，建構出一個結構相當完整的套牌。



不過開發團隊也強調，該項功能面臨資料片相關的改版時會因為天梯資訊不足的緣故，無法正常發揮其該有的潛力，因此每次碰上新卡牌系列加入後，往往都會需要大概兩天時間蒐集當前版本的對戰資訊來發揮其完整的功用。且因數據來源是取自天梯，若某個強勢牌組成了多數玩家的熱門套牌，其高勝率的結果也有可能會影響到套牌編輯器的分析能力，這部分也會是團隊所關注的重點，表示會對此進行嚴密的觀察和修正。

【爐石戰記】新資料片的加入會影響套牌編輯器的表現，不過只需 2 天的時間蒐集資料後便可正常運作。（Gamebase）

競技場更新

而競技場在本次的巨龍年也加入了兩項變動，一項是現在競技場的勝場數也會算進職業黃金頭像的勝場累計要求數。另一個更動則是在巨龍年推出新資料片後，競技場的選牌牌庫便會更新兩次，將舊的系列卡牌淘汰並加入新的卡牌，維持競技場的新鮮感。在第一次的更新後，競技場牌庫會有以下系列的卡牌：基本、經典、《不死詛咒：納克薩瑪斯》、《古神碎碎念》、《黑街英雄之加基森風雲》、《黑巫森林》以及今年的第一個資料片。至於標準模式是否也會有類似的改變，開發團隊表示目前還沒有這方面的規劃。

榮譽殿堂

而巨龍年也會有卡牌步入榮譽殿堂，除了經典系列的「自然化」、「末日守衛」和「神恩術」外，黑巫森林系列的「陰鬱雄鹿」、「黑貓」、「食月巨蟒巴庫」、「吉恩‧葛雷邁恩」、「閃亮飛蛾」與「濁水電鰻」也一同成為榮譽殿堂的新成員。

開發團隊表示「神恩術」、「末日守衛」與「自然化」在這五年一直都是很不錯的卡，時常在卡牌環境中帶來不小的影響力，但這三張卡都不符合與職業本身的特性。「自然化」本身可以輕鬆抹殺掉大形手下，但這並不是德魯伊的主要優勢，他們希望能夠透過將這張牌移至榮譽殿堂的作法，凸顯德魯伊無法有效應對大形手下的弱點，讓其他職業能夠有更好發揮的空間。

【爐石戰記】淘汰的資料片卡牌將輪流與新資料片卡牌一同加入競技場賽局。（Gamebase）

術士一直都是場控能力很強的職業，但「末日守衛」是張很強的衝鋒手下，強大到與術士整體職業特色不符，因此他們才決定將其搬至榮譽殿堂，藉此來限制術士用手牌製作傷害的手段。聖騎士的特色是召喚跟強化手下而非抽牌，但「神恩術」是遊戲中成本效益最好的抽牌法術之一，為了讓其他職業的優點能夠獲得更多關注，同時掌控未來快攻聖牌組的強度，他們也決定將該張牌進入榮譽殿堂內。

而至於是否還有其他經典系列卡牌是開發團隊認為有進入榮譽殿堂的可能，他們表示還有不少經典卡和基本卡有不符合職業特性設計的問題存在，像是直接性的法術傷害並不是牧師本身的特性，清場也不是盜賊的強項，因此牧師的「心靈震爆」以及盜賊的「消失」都是他們目前考慮放進榮譽殿堂的卡片選擇。

開發團隊一直以來都希望《爐石戰記》的整體環境能夠繼續成長和進化，但「食月巨蟒巴庫」與「吉恩‧葛雷邁恩」加入後催生了普及度相當高的玩法，即便到了巨龍年都還可能是玩家的主流玩法也說不定，因此為了確保卡牌系列能正常輪替和推動整體環境的進步，他們決定將這兩張牌和部分奇數/偶數機制的卡片一同移入榮譽殿堂。

而奇偶數牌組的強勢其實也是在他們的預料之中，但「食月巨蟒巴庫」與「吉恩‧葛雷邁恩」的設計因為太過直接，無法透過修改卡牌參數的做法來調整，他們曾嘗試過像是將戰士英雄能力變為加三護甲或是聖騎士英雄能力變為召喚血量和攻擊皆為 2 的小兵等方案，但都無法有效解決問題，因此才決定讓他們進入榮譽殿堂裡。至於是否後悔推出奇偶套牌的玩法，開發團隊表示這項設計還是有達到他們想要的效果，帶來了不少有趣的體驗，也促使玩家發揮創意打造出更加多樣且好玩的牌組，因此他們並不後悔推出這樣的卡牌設計。

榮譽殿堂有什麼重要更新呢？（點圖瀏覽）▼▼

+ 6 + 5 + 4

單人模式

而關於《爐石戰記》團隊目前整體狀況相關問題，開發團隊表示目前整體規模已增長將近一倍，而整體配置除了多數的開發者都專注在新資料片的開發外，新增的人員則多數都是專注在單人模式相關的內容開發上，初步設計相關的部門則是加入了一位新成員。



至於單人模式的相關內容，開發團隊僅表示 2019 年的首張資料片登場後，單人冒險篇章將會帶來一個持續一整個巨龍年的故事，且本次將會有更加全面且完善的客製化工具，包含能解鎖不同起始牌組和各職業英雄能力的能力，還有能讓玩家在冒險途中微調牌組的功能。



首個章節將為免費，將會有 8 個隨機首領的冒險、解鎖新替代英雄能力及起始套牌的能力，再加上過關的 200 枚金幣獎勵，而 5 個章節將會在巨龍年陸續打開，可花費金幣解鎖（單一章節 700 金幣），或是 NT$590 的價格一次解鎖全部。當玩家完成各章節內容後，將可獲得三個新資料片卡牌包，若完成所有章節內容，將可獲得一包黃金卡包。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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