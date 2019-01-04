《爐石戰記》前開發總監領軍新團隊　宣佈新作將改編自 Marvel

由《爐石戰記》前設計總監 Ben Brode 領軍的遊戲開發團隊 Second Dinner 宣佈旗下首款作品將是改編自 Marvel 漫威的遊戲。

近日 Ben Brode 透過 Second Dinner 官方網站，公開了加州的新辦公室，並且宣佈獲得 NetEase 網易高達 3000萬美金注資開發新作，將與 Marvel 合作開發改編遊戲，並且提到了將有蜘蛛人、復仇者、以及 X-men 等超級英雄，Second Dinner 目前正在從事於遊戲原型的開發已經有 6 個月的時間，並為此持續徵招有興趣的遊戲業界人士一同加入團隊，想跟 Ben Brobe 一起工作嗎？前往官方網站看他們的徵人啟示吧！

《爐石戰記》前設計總監 Ben Brode（Gamebase）

曾經為《爐石戰記》設計總監的 Ben Brode 在 2018 年 4 月宣佈告別在 Blizzard 工作的 15 年後。於 8 月成立獨立工作室「Second Dinner」，並且邀集了多位與他在《爐石戰記》合作的成員，包括了 Michael Schweitze、Hamilton Chu、Jomaro Kindred、Yong Woo 加入團隊當中。除了《爐石戰記》以外，還擁有《魔獸世界》、《最後一戰》、《決勝時刻》等開發經歷。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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