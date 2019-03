PUBG PS4版推HZD專屬造型　慶祝《Horizon Zero》兩週年！

PUBG Corporation 與 Guerrilla Games 為一同慶祝《地平線:期待黎明》發行兩週年,PUBG 將於旗下遊戲《絕地求生》PS4 版本中推出四款專屬造型物品與專屬任務。

從 3 月 5 日開始至 4 月 5 日 15:00 止,所有 PUBG PS4 用戶可以透過登入、完成遊戲内任務或直購方式獲得《地平線:期待黎明》相關内容。

四款專屬造型物品獲取方式 1. 地平線日蝕面具:北美地區 – 透過加入PS社群,即可解鎖 2. 地平線日蝕上衣:在活動期間内登入遊戲的所有用戶皆可獲得此造型 3. 地平線日蝕 Kar98k:在遊戲商店內以8,000 BP 即可解鎖 4. 地平線日蝕平底鍋:在活動期間,玩家用十字弓解決掉 10 名敵人,即可獲得活動專屬平底鍋

對於這次合作,PUBG 角色設計團隊 Noh, Tae-Hwan 表示,「PUBG 與 Horizon Zero Dawn 延續之前與 《秘境探險》(Uncharted) 和 《最後生還者》(The Last of Us)的合作方式,為了匹配兩者遊戲不同的 IP,PUBG 和 Guerrilla Games 在概念、設計和生產元素等方面做出高度結合。作為 Horizon Zero Dawn 的粉絲,呈現效果超出了我們的期待,我們迫不及待地想看到玩家在遊戲中穿著這些物品!」

Guerrilla Games 美術總監 Roy Postma 分享,「當我們第一次與 PUBG 開發團隊談論關於增加 Horizon Zero Dawn 為主題的物品時,我們立即想到了《蝕之戰爭》(Eclipse),具有神秘色彩以及軍事味道的異教風格非常適合 PUBG;其中的成員穿著令人生畏,裝飾古代戰爭機器的彈殼表現其好戰本性,利用念珠和其他異飾圖騰,作為掩蓋身份的面具,這些只為了讓反對他們的人心中產生恐懼。」

按圖看看《PUBG PS4》NZD 專屬造型↓↓↓

臺灣(香港)時間從 3月5日 至 4月5日 15:00,玩家們可以盡情享受 PUBG PS4 新增的《地平線:期待黎明》相關内容。

