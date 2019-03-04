【銀魂】公布完全新作電視動畫　等不及猩猩畫完結篇……

遊戲動漫
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以跳線作風知名的《銀魂》近日在日本的兩國國技館舉行《銀魂銀祭典2019》，當中就宣布將製作「完全新作」電視動畫：

此消息同時也在銀魂動畫的Twitter上公布，影片中銀時從畫面走出來，遇上滿身是傷的高杉晉助，以及像在LCL液中的虛（吉田松陽）。看住認真的銀時畫面一轉就公布「完全新作」銀魂動畫。

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「完全新作」可能意味著作品脫離漫畫的故事劇情，回歸不少FANS喜愛的日常搞笑展開也說不定（純猜測）。不過按銀魂慣例，公布製作後也立即反高潮，立即出現「大概啦」、「因為原作還沒有完結嘛」等吐糟式對白。

銀魂電視動畫現時進展到第四期，於2018年10月時播出最後一集為367話，大概是完結篇的中盤部份。似乎是因為要等待漫畫進度，以及完結篇遲遲未完還決定轉到APP繼續連載，於是動畫委員會決定製作原創式的銀魂吧？

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