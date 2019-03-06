《美麗新世界 1800》4月12日至14日展開BETA公開測試

《美麗新世界 1800》結合了 20 多年來深受玩家喜愛的《美麗新世界》遊戲特色，例如個別的人工智慧對手、可運送的貿易貨物、隨機產生的地圖、多段式遊戲玩法以及各種物品等等。此外，遊戲還提供了豐富的城市建造體驗，包括劇情戰役、自訂自由度高的沙盒模式，以及經典的《美麗新世界》多人遊戲體驗。

Ubisoft 宣佈，《美麗新世界 1800》將在 4 月 12 日至 4 月 14 日期間，於 Windows PC 平台舉辦 Beta 公開測試。

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《美麗新世界 1800》預定 2019 年 4 月 16 日在 Windows PC 平台推出，預購《美麗新世界 1800》的玩家將可獲得包含額外遊戲內容的「帝國組合包（Imperial Pack）」；購買「數位豪華版（Digital Deluxe）」和「開拓者典藏版（Pioneers Editions）」的玩家將可獲得包含「無政府主義者（The Anarchist）」角色的獨特內容。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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