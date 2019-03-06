Steam遊戲生態一片看盡　知名YouTuber蒐集數據做動態圖表

TheRankings 是一個在 2017 年創建的 YouTube 頻道，其推出的影片時常都是以某向試務作為主題，並整理各式相關數據資料打造出清楚明瞭的動態圖表而成了不少人關注的頻道之一。而近期該頻道則是成了不少玩家的熱門話題，因為他本次的主題與遊戲有關。

上方的影片為其蒐集 Steam 平台上的數據所做出來的動態圖表，記錄了 2015 年至 2018 年的每日玩家活躍數排行榜動態圖表，呈現了相當有趣的遊戲生態變化景象，2015 年至 2017 前都是《Dota 2》獨佔榜首，但《PUBG》在 2017 年 3 月登場後，僅過了 5 個月便推翻了《Dota 2》的寶座，成了每日玩家活躍數排行榜的榜首常駐者。

《PUBG》登場 5 個月後便成了 Steam 上的新霸主（gamebase）

這並不是 TheRankings 首次以遊戲作為創作主題，在過去他也曾以電競選手的賽事獎金收入排行為目標，打造了一段從 1999 年至 2017 年的選手總賽事獎金收入排行動態圖表，也是帶來了相當有趣的電競歷史變化記錄，玩家若對於他的作品興趣也可至其 YouTube 頻道查看更多相關創作。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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