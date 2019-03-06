《銀河英雄傳說 Die Neue These 星亂》2019年三部曲劇場上映

由田中芳樹所著，狂銷 1500 萬本的長篇科幻小說《銀河英雄傳說》，自 1988 年首次動畫化以來（本傳 110 集、外傳 52 集、長篇 3 集），隨著系列年齡的增長，粉絲的年齡層也逐漸擴大。去年四月再次動畫化的《銀河英雄傳說 Die Neue These》以原作小說第一集「黎明篇」改編，第二季動畫的副標題將定名「星亂」，預計將 12 集的動畫分為三章，以 2019 年間能夠電影院上映為目標，目前正在加緊製作中。

動畫《銀河英雄傳說 Die Neue These》的第二季《銀河英雄傳說 Die Neue These 星亂》決定將在 2019 年間播放，官方日前公布了 30 秒的特報 PV，其中的新作畫面讓人相當在意。

本次官方所公開的特報 PV 中可窺見劇情的變化將會相當劇烈，兩大陣營的對峙及關鍵人物們又會將局勢往怎樣的方向牽引，相信粉絲們都相當期待。未來官方將會公開更多的情報，還請期待後續報導。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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