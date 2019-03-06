《A Plague Tale: Innocence 瘟疫傳說》14世紀歐洲面對萬千老鼠

備受全球玩家關注的求生遊戲《瘟疫傳說：無罪》（A Plague Tale：Innocence）將於 5 月 14 在PS4 以及 Xbox One 家用遊戲機平台上推出實體盒裝版，並同步支援中文字幕。

重返14世紀的歐洲煉獄

歐洲，公元1349年。當時的歐洲人並非生活在和平豐盛的時間，反之全歐洲正被一種無形的黑手所覆蓋，這雙手無影、無色也無味，卻可在無形之間無情地奪走人們的生命，那就是黑死病，又稱作鼠疫。

+ 4 + 3 + 2

面對成千上萬老鼠的威脅 貴族姊弟們的出逃

Amicia de Runes 與 Hugo de Runes，出身於貴族的姊弟兩人，正正生存於人類其中一個最黑暗的日子期間，每日見到的不是屍體就是將死未死的病人，再他們前面等著的好像不是希望，而是絕望以及成千上萬的老鼠。

由 Asobo Studio 開發的《瘟疫傳說：無罪》（A Plague Tale：Innocence）將會帶玩家們回到被黑死病弄得死寂的法國，在街上一群一群的老鼠，帶著黑死病的病源體，在鄉村、在城鎮、在戰場上四圍亂走，同步將黑死病在各處擴散。同一時間，一班士兵因為要守著一個黑暗的秘密而要擒拿 Amicia 與 Hugo。玩家們就要從被老鼠堆得黑黑的路，靠著手上那個小火把，一面趕走老鼠群，另一方面又要靠隱密的行動去避開追捕的士兵，尋找出屬於兩姊弟的生路！

產品資訊

遊戲名稱：瘟疫傳說：無罪（A Plague Tale: Innocence）

開發商：Asobo Studio

遊戲類型：動作求生

亞洲總代理：GSE

台灣代理 : 傑仕登

對應平台：PlayStation 4® / Xbox One®

發售日期：2019年5月14日

建議售價：HK$389 / NTD1590 / SGD64.99（PlayStation® / Xbox One®）

字幕：英文 / 中文

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO