【PS4／Switch／PC】人氣 RPG《復活同盟》HD重製版今秋推出

由日本 FuRyu 於 2017 年 6 月在 N3DS 主機上發售推出的人氣 RPG《The Alliance Alive 復活同盟》，宣布將於 2019 年秋天在 PS4／Nintendo Switch／PC 等平台推出最新 HD重製版《復活同盟 HD重製版》（The Alliance Alive HD Remaster／アライアンス・アライブ HDリマスター）。

《復活同盟》為一款網羅《幻想水滸傳》系列「村山吉隆」擔任劇情腳本、《復活邪神》系列戰鬥系統開發者「小泉今日治」擔任遊戲設計、同樣《復活邪神》系列美術畫面設計「浅野雅世」擔任美術總監的 RPG 遊戲，在遊戲中將會以一個由魔族分割為複數區域的世界做為舞台，玩家們將透過九名主角各自不同的視點來展開冒險，透過不同主角不同的故事背景一起展開最盛大的幻想冒險之旅！

至於在這次的 HD 重製版方面，目前僅知本作將會配合 PS4／Switch／PC 等平台的規格將畫面大幅提升強化，至於遊戲中還將會有怎樣不同於 N3DS 版的設計與改變，玩家們不妨就先拭目以待，看官方後續怎樣發表！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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