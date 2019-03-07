Devil May Cry 5 / 惡魔獵人5（DMC5）終於正式推出，不少玩家期待已久之際，大陸網民更發現一個前所未有的狀況，令二手DMC5隨時賣唔出，正因為中文化的問題！

中文化變DMC5特典？

《Devil May Cry 5》（惡魔獵人5 / DMC5）於3月8日正式推出，不少玩家亦嘗試到遊戲店碰運氣，期待有店家「偷跑」希望早一點入手；大陸有網民於3月7日到遊戲店終於找到有提早發售，表面平平無奇的《DMC5》中文版（香港、台灣及大陸屬亞洲版），封面附上的貼紙上的其中一項，可能令一心玩完放二手的玩家賣不出：遊戲中文化變為「亞洲語言包」獨立下載！

Devil May Cry 5 / 惡魔獵人5 終於推出，不過一個中文化的模式隨時「殺死」二手市場！

雖然CAPCOM早已表明《DMC6》遊戲支援繁體及簡體中文介面及字幕，而以遊戲包形式下載將遊戲中文化的例子亦不少，但大陸及台灣玩家打開盒後發現，這個附在遊戲的「亞洲語言包」只能以密碼在PS Network 或 Xbox Live下載一次，細心的玩家應該意識到將會發生什麼事：

據知香港、台灣及大陸同是以下載英方式將遊戲中文化，不過以特典下載碼方式下載實屬罕見。 （微博圖片）

如果一手玩家用過「亞洲語言包」後，其後的玩家只能以《DMC5》本身語系遊玩（亞洲版為日文介面、字幕），二手遊戲不能再變中文了。

微博「PS4吧」上有玩家提醒入手前注意遊戲中文化問題。 （微博 截圖）

當然這個問題對DMC fans來說不是問題（不會打算放售吧），但希望等一等收二手game、放售二手《DMC5》的玩家要留意，希望順利買賣的話，亞洲遊戲包下載碼要好好保存不使用，才有機會有其他玩家 / 遊戲店接手吧！