專訪Devil May Cry 5製作人岡部眞輝 ：「一個遊戲，三種味道」

全民期待的動作遊戲大作《Devil May Cry V／鬼泣5》（簡稱DMC5）將於下月（3月）推出，遊戲製作人岡部真輝早前專程來港宣傳，現在就送上第一手資訊和專訪內容。

全程60FPS 本世代最強動作畫面

製作人很有自信地表示在動作遊戲界別，《Devil May Cry V》（鬼泣5，下稱DMC5）的畫面是本世代最頂尖級數，他還以Marvel電影作比喻；「如果古代魔物突然在現代世界中出現會是怎樣一幅光景，那就是DMC5」。關於畫面，岡部P也表示不單是背景和材質，團隊在動作動畫上也下了很多工夫；「動作遊戲的基本就是按按鈕然後角色做出相應動作，但如果cancel動作，一個動作在半途中突然取消變成另一個動就會十分突兀；然而如果要遷就動畫等動作完成才變換動作，又很影響操作手感。因此團隊在這些地方的表現上下了很大苦工，務求保持操作感同時又令動作表現得流暢自然。」

《Devil May Cry V》遊戲畫面將是這個世代最頂級。

Nero右手義肢「Devil Breaker」系統完全解構

總算完全明白了Nero右手義肢「Devil Breaker」的運作原理：每種Devil Breaker都有普通和蓄力兩種攻擊，普攻可以無限次使用，而蓄力攻擊雖然強大，但使用後Devil Breaker就會損壞。Nero可以攜帶多個Devil Breaker在身上，在地圖中也經常可以拾到，所以不用刻意節省；但是Nero無法改動Devil Breaker的順序，換言之如果想更換目前的Devil Breaker，唯一方法就是打出蓄力攻擊令目前的Devil Breaker損壞，從而換上替補的Devil Breaker。

Nero右手義肢「Devil Breaker」的運作將是本集重點。

新增Auto Assist系統 動作玩家苦手都無問題

DMC系列一直以爽快和較複雜的操作為特別，為了不擅長動作遊戲但也想一試DMC5樂趣的玩家，今集加入了可以隨時開關的「Auto Assist」系統，啟動之後只要一直按鍵就會自動連續攻擊，讓玩家可以專注在閃避之中。

單機但不孤單 Shared Single-play

基本上DMC5是一個單機遊戲，但也加入了一定程度的連機要素：當玩家在關卡中戰鬥時，可以看到同場景中其他玩家的在此場景的戰鬥片段。畢竟DMC動作如此爽快，但只有自己看見而不能和人分享是十分可惜，因此就有了此系統。而打得型不單是「show-off」爽快感那麼簡單，因為玩家如果覺得其他人打得好，可以「Like」他的戰鬥片段，被Like的玩家可獲得「Gold Orb」，效果是死亡時能夠原地復活一次。所以大家不妨出盡全力以最「chok」方式打怪來「呃like」！

可以看到「被share」的玩家ID，作示範的Matthew Walker不是別人，正是本遊戲製作人之一。

覺得別人玩得好，記得比個讚。

三個主人公 三種玩法

系列傳統上但丁的操作比較自由，玩家可以隨意更換使用的武器和Style使出多變的攻擊，而Nero我們就將他設計成不能太隨心所欲的更換武器，玩家需要考慮如何用手上的武器來應付不同敵人；而V就是更加和以上兩者完全不同，主要使役魔獸進行攻擊。三個角色都用同一套操作方式和按鍵配置，但卻能體驗三種完全不同的戰鬥風格和玩法，玩家在使用不同角色時的mindset也完全不同，伊津野對動作遊戲設計的理解可見一班，我（岡部P）本人也十分佩服。

其他訪問內容：

Q. 和Devil May Cry 4相隔足足10年，為什麼在4之後沒有再繼續開發此系列，相隔10年後卻又突然推出DMC5呢？

主要是伊津野英昭製作人非常渴望製作DMC系列續作，結果公司也抵擋不住伊津野的熱情，就開始了DMC5這個Project。另一方面Capcom也不希望埋沒既有IP，覺得現在推出DMC5正是適合時間。

Q. 之前公開的影片中已經見到Trish和Lady了，能否透露大家都非常期待的維吉爾（Vergil）會否登場？砍掉尼祿右手的人是否就是維吉爾？

這個呢，現在不回答的話到時玩家更能享受到樂趣呢！（編按：也就是代表...）

Q. 新角色V非常有型，但設計風格明顯和但丁、尼祿等主角群不同，請問設計這個角色的原因和理念是什麼呢？設計V時是以什麼理念創作呢？

既然要設計一個全新角色，當然希望他有與別不同的特別。至於加入V的理由，最初是伊津野製作人認為加入第三個可操作角色可令遊戲內容更豐富，因此在開發早期就已經決定加入V。我們一開始就決定將V設定為身體能力較弱，可以說和一般人幾乎沒有分別；然後就去想這樣的V如何攻擊敵人呢？之後就想到到不靠自身、而是召喚魔獸來進行攻擊。最後就是如何設計魔獸了，考慮過後，我們認為比起創作三隻全新的陌生魔獸，從系列既有內容尋找靈感較令人有親切感，其實三隻魔獸都是來自初代《Devil May Cry》的Boss，如果對系列比較熟悉的朋友可能都會發現。在設計V的戰鬥系統上花了很多功夫，但出來的結果也令我們很滿意。

Q. 在宣傳影片中有一幕是V打一個指響，然後頭髮就變成白色，這是否表示V也和但丁及尼祿一樣有斯巴達血統呢？

哦，這個問題很不錯呢。設定上V在叫出魔獸時，身體相應部份的紋身會消失不見，就有如紋身變成了魔獸一樣。然後在使出大絕召喚「Nightmare」時，就會全身的紋身都褪去，連頭髮的顏色也一併變成白色，這其實是伊津野製作人非常喜歡的「中二全開」般的耍帥感覺。至於白髮是否來自斯巴達血統，可能有一點關係吧，但是詳情就不能透露，大家在遊戲中好好發堀吧。

Q. 特典有Capcom自家的洛克人合作，那麼目前有沒有更多DLC或是和其他IP合作的計劃呢？例如如果能在遊戲使用《尼爾: 自動人形》2B來戰鬥，肯定會非常有趣。

目前除了已公開的DLC之外目前沒有其他DLC的計劃呢。《尼爾》的2B嗎...確實是一個設計得很好的角色，我也很明白為何大家都喜歡2B，不過目前沒有DLC的定案就是了。

Q. DMC5之後，系列還會延續下去嗎？另外有沒有考慮過開發同一世界觀但不同舞台、不同主角群的衍生作品呢？

每次新遊戲發售時都會聽到這個問題呢，但現階段團隊是集中全力在DMC5的開發和宣傳之中，目前沒有續作的計劃。當然作為創作者，續作和spin-off的想法不是沒有，但現階段沒有定案就是了。其實在開發遊戲時，很少會在事前或途中就決定好續作或系列後續內容，基本上都是做出了遊戲之後，看市場反應再決定是否製作續作。（相當現實的話題呢）對啊。（編按：簡言之大家如果想要玩DMC6，就要多多支持DMC5了）

最後提提大家DMC5試玩版已正式開放，玩家可到PSN或Xbox Live下載，通關試玩版後可在正式版中繼承存檔，得到30000紅魂石（遊戲中的貨幣），相信對遊戲早期有不少幫助。

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