【PS4】輕小說改編《約會大作戰蓮反烏托邦》設計宣傳影片曝光

日本Compile Heart預定於2019年夏天在PS4主機上推出，以人氣動漫輕小說《約會大作戰》為題材的系列最新作《約會大作戰 蓮反烏托邦》（デート・ア・ライブ 蓮ディストピア），官方特地釋出遊戲最新設計宣傳影片讓玩家們搶先欣賞。

本作為一款以日本人氣輕小說作家「橘公司」目前連載中的人氣輕小說《約會大作戰》為題材的遊戲改編系列最新作，本次遊戲類型為精靈攻略文字冒險遊戲類型，玩家們在遊戲中將再度扮演原作主角「五河士道」，並與動漫輕小說一樣透過約會等各種策略來攻略這些登場的可愛精靈美少女們，透過約會戀愛來拯救世界與這些可愛的精靈們！

《約會大作戰蓮反烏托邦》（gamebase）

另外在這次遊戲中，除了將會收錄原作眾多人氣魅力角色再度登場之外，還將會收錄遊戲版原創的角色與劇情登場。玩家們在遊戲一開始，將會從神秘的小丑少女將包括十香等在內的精靈們全部誘入夢中做為開端，為了解開這次事件背後的真相，玩家們將再度化身為主角士道，展開全新的精靈約會冒險！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO