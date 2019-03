Switch《Dead by Daylight 黎明死線》新章節正式公開！

加拿大 Behaviour Digital 於 2016 年在 PC/PS4 等平台推出,並將於 2019 年推出 Nintendo Switch 版本,採用 Unreal Engine 4 引擎打造,主打一對四雙方玩家人數相異的非對稱型競技生存恐怖動作遊戲《Dead by Daylight 黎明死線》,官方正式預告,將於本周末在 PTB 測試伺服器導入新章節「Demise of the Faithful」讓玩家們搶先體驗。

在這次的新章節「Demise of the Faithful」方面,除了將會收錄以黑死病為主題設計的新殺手「The Plague」之外,還有擁有回復/暈眩能力的新生存者「Jane Romero」、以古代寺院做為舞台的新地圖「Temple of Purgation」等新要素,玩家們可以透過這次官方釋出的新影片,先來確認這名新角色的技能特性,以及新殺手的實機操作,跟新地圖的最新模樣究竟如何!

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

