Switch《Dead by Daylight 黎明死線》新章節正式公開！

加拿大 Behaviour Digital 於 2016 年在 PC／PS4 等平台推出，並將於 2019 年推出 Nintendo Switch 版本，採用 Unreal Engine 4 引擎打造，主打一對四雙方玩家人數相異的非對稱型競技生存恐怖動作遊戲《Dead by Daylight 黎明死線》，官方正式預告，將於本周末在 PTB 測試伺服器導入新章節「Demise of the Faithful」讓玩家們搶先體驗。

在這次的新章節「Demise of the Faithful」方面，除了將會收錄以黑死病為主題設計的新殺手「The Plague」之外，還有擁有回復／暈眩能力的新生存者「Jane Romero」、以古代寺院做為舞台的新地圖「Temple of Purgation」等新要素，玩家們可以透過這次官方釋出的新影片，先來確認這名新角色的技能特性，以及新殺手的實機操作，跟新地圖的最新模樣究竟如何！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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