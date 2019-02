Active Gaming Media 旗下獨立遊戲發行商 Playism 宣佈,預定於近日在日本 PS4/Nintendo Switch 主機上推出一款 2D 動作冒險遊戲《Night in the Woods》(ナイト・イン・ザ・ウッズ),定價 1,980 日圓。

《Night in the Woods》為北美 Infinite Fall 所開發,之前曾在 Indie Game Festival 2018 中獲得獎項,於 2017 年 2 月在海外推出 PS4/PC 版之後,還陸續推出 Switch/Xbox One 等版本的人氣 2D 動作冒險遊戲。在遊戲中,將會以遭到大學退學並回到故鄉的 Mae 作為主角,Mae 在旅途中不但必須面對各式各樣的問題挑戰,還會因為被捲入某起失蹤事件而必須面臨更大的挑戰!

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

