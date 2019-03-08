《超級機器人大戰T》特典劇情公開　「特務一課的挑戰」實機影片

日本Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於2019年3月20日在PS4／Nintendo Switch等主機上推出，繁體中文版也將同步上市的人氣SRPG《機戰》系列最新作《超級機器人大戰T》（Super Robot Wars T／スーパーロボット大戦T），隨着遊戲上市日逼近，官方特地釋出預定作為本作早期購入特典同梱推出的特別劇情「特務一課的挑戰」最新實機展示影片讓玩家們欣賞。

由官方這次釋出的實機展示影片，為官方預定收錄在早期購入預約特典中同梱，主線第1話之前的第0話「凜議番號 T1023」的特別版劇情。玩家們將可以透過這次的特殊劇情，先對本作的世界觀與背景設定，還有主角所隸屬的組織與使用機體等資訊有更明確的認識與了解，讓玩家們在進入遊戲後，可以更加融入本作的世界觀設定，喜歡《機戰》系列的粉絲們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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