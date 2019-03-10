SIE上海辦Showcase　《Evotinction》、《亂》等PS遊戲新作公開

SIE 上海於 3 月 7 日舉辦一場新作發表會活動「PlayStation China Hero Project Spring Showcase」，並在活動中公開多款預定在 PS4 主機上推出，由中國團隊開發的新作遊戲最新情報畫面讓玩家們確認欣賞。

AI-Limit

中國 Palm Pioneer 的 Sense Games 團隊全新打造的硬派動作 RPG 遊戲。

Evotinction

由原 2K china 團隊組成的新開發公司 Spikewave Games 全新打造，有著獨特駭客機械設計的第三人稱視點潛行動作冒險遊戲。

Ran：Lost Islands（亂：Lost Islands）

由過去 Tiger Knight 核心成員於 2018 年 4 月成立的 Jolly Roger 所開發，以 17 世紀做為舞台的生存動作冒險遊戲。

Convallaria（鈴蘭計劃）

由 Longforce 所開發，同時擁有 PVP／PVE 等豐富要素的線上動作冒險遊戲。

Anno Mutantionem（紀元變異）

由 ThinkingStars 目前正在開發中，將像素美術風格與賽博龐克要素相結合的動作 RPG 遊戲。

F.I.S.T.（暗影火炬）

由 TiGames 所開發，讓玩家們在柴油龐克的世界舞台裡，與有著巨大機械手臂作為武器的兔子操縱的邪惡機器人來進行戰鬥的橫向卷軸類型動作遊戲。

In Nightmare（暗夜長夢）

由 Migic Fish Sutdio 所開發，讓玩家們在不可思議的夢中世界裡展開探索冒險的恐怖動作冒險遊戲。

Immortal Legacy：The Jade Cipher（除夕：雙魚玉佩）

由 Viva Games 開發，以隱藏在古代中國傳說背後不為人知的真相為主題，對應 VR 虛擬實境的第一人稱視點恐怖射擊遊戲。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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