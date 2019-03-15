Fallout 76玩家打造死亡迷宮！「死亡之爪」擔任守衛誘殺新手

《Fallout 76》玩家可透過營地建造系統來建造理想的根據地，玩家 Korindabar 打造一個迷宮，更馴服了猛獸「死亡之爪」，藏匿其中對付其他挑戰的玩家。

在《異塵餘生 76》玩家可透過營地建造系統來建造理想的根據地，多數玩家都是將其打造成理想的住家或是休息區域，但玩家 Korindabar 則是選擇打造一個迷宮來讓人挑戰，雖然單就整個建築的構造上來看沒什麼太大的問題，但是....這迷宮裡面藏著一隻「死亡之爪」。Korindabar 打造了迷宮後也馴服了一隻在遊戲中極為兇殘的猛獸「死亡之爪」作為寵物，將其藏匿在迷宮中讓其擔任守衛，一但有人進入並與其四目相接，這隻猛獸便會將這些迷宮挑戰者視為入侵者而展開獵殺行動。

對高等玩家來說這並不成問題，再加上寵物也會遵循遊戲的 PVP 規則，若對方並未出手還擊則主動造成的傷害將被大幅降低。但 Korindabar 都是邀請（誘騙？）新手玩家來挑戰他的迷宮，這些人一進入迷宮看到死亡之爪後的反應通常就是被嚇到直接開槍求自保，然後就直接成了死亡之爪的飼料。這並不是 Korindabar 第一次嘗試陷阱形式的建築玩法，各位若對他的創意有興趣，也可前往其個人 YouTube 影片查看各式各樣的誘殺（？）影片。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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