《One Piece World Seeker 尋秘世界》體驗會！揭露遊戲玩法

以人氣動漫作品《航海王》世界觀推出原創故事舞台，由 Ganbarion 開發、萬代南夢宮娛樂發行的動作冒險新作《One Piece World Seeker 航海王 尋秘世界》本月同時在 PS4／Xbox One /Steam 上發行。今日台灣萬代南夢宮娛樂舉辦媒體體驗會，提供本作前期遊戲內容試玩供玩家參考。

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《航海王 尋秘世界》這次是以魯夫為主要使用角色，來到由海軍科技高度發展的新區域「監獄島」進行戰鬥、探索、以及解決島上人們困境的角色扮演玩法。主要的冒險舞台就是環繞著具有高度資源的島嶼展開，草帽海賊團們將以魯夫為中心，逐步與島上不同組織產生互動。

玩家操作的魯夫具有橡膠果實的能力，在遊戲中可以伸長手臂抓住可攀爬的區域，進行 3D 空間的自由移動，不過根據惡魔果實的弱點，魯夫不能夠掉入海水當中。另外魯夫也可以透過連按跳躍鍵，達成暫時飛行的效果，雖然飛行距離不算長，但已經足夠越過對岸的程度。

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在監獄島上有相當多的海軍駐守，玩家在自由探索時常常會遇見。可以透過 L1+R1 發動「見聞色霸氣：感應」，方便玩家可以偵查周遭環境敵人、友方的位置，還可以找出可互動、可破壞的物品。遊戲也賦予魯夫一些潛行技巧，可以透過躲進木桶避人耳目，並且在敵人還沒察覺前，可以輕易使用襲擊使對手無力化。

但熟知《航海王》的粉絲一定知道，魯夫本人並不是刺客型的性格，因此遊戲也可以讓玩家選擇直接正面開戰，簡單的按鍵組合就如同大多《航海王》的動作遊戲，輕易就可以做出橡膠槍亂打的技巧。透過發揮「見聞色霸氣：集中」讓魯夫短暫發揮集中力，可使的周遭的敵人看起來就像緩慢動作，方便閃避四面八方來的槍擊。

在試玩體驗版本中，根據攻擊敵人累積的氣力值可以儲存三點，根據消耗的霸氣點術不同，魯夫可以使用出基本的火拳槍、對單體直線的鷹鷲暴風雨、大範圍攻擊的則有象槍亂打、以及可以使周遭敵人全倒的「霸王色霸氣」。

除了上述的近戰體驗以外，遊戲更透過切換肩後視角，讓魯夫可以利用橡膠拳勁，遠距離的擊倒敵人，而且無聲無息，就像裝備了消音管的中短距離狙擊槍。騙人布「狙擊王」的稱號，在《航海王 尋秘世界》中可能要讓給魯夫了。

就如同先前資訊披露的《航海王 尋秘世界》中玩家只能使用魯夫，草帽海賊團這次則像是從旁協助，但也會有與魯夫互動的場合，像是深入海中監獄，突破層層戒備與機關，親自拯救被海軍囚禁的佛朗基，如此類的任務，玩家將有更多與世界政府海軍交手的機會。

在探索要素上，由於玩家是海賊勢力，因此島上不會有任何商人可以互動購買。取代的是透過「千陽號」的船員們進行交易互動。其中佛朗基與騙人布將可以協助製作裝備以及分解裝備為素材。同時也可以透過與香吉士對話製作便當，來派遣船上成員前往島嶼採集物資，根據每個成員的特性，能採集的物資也有所不同。

大多時間其實都是魯夫親自蒐集素材，透過不同的任務支線會給予素材位置地點的情報，位置上都有基本的邏輯在，像是海產就在海邊、礦石在礦山上，農作物的話則是在農田與草原，迷你地圖雷達上則會以白點顯示可採集的物資，黃色星點則是稀有素材。此外在島上攻擊任何敵人也會掉落不同的素材道具，而且每個區域都有隱藏的寶箱數量等待玩家去找尋，但伴隨著有威脅的敵人嚴陣以待。

採用開放世界探索，系統貼心存在著自動存檔機制，就算玩家探索途中不慎掉入水中，或者被敵人殺死後，都會重生在離原本死亡的地區較近的位置，或者也可以使用手動存檔，紀錄重要時刻。不至於讓探索的心血程度被敗廢。

雖然本次體驗會無法劇透太多主線劇情，由於遊戲可以前往的區域相當多，也有許多任務與收集要素。搭配官方日前揭露的「海賊業力」系統，玩家完成越多島上相關的任務，或者探索區域、戰鬥等相關表現，都可以開啟更多冒險內容，喜愛《航海王》的粉絲們，監獄島的正等著你與魯夫一起來場盛大的冒險！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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