Halo：The Master Chief Collection PC合輯　體驗四代完整內容

【Halo 最後一戰】微軟宣布，預定於 Microsoft Store／PC Steam 平台推出官方旗下人氣科幻 FPS《Halo 最後一戰》系列最新合輯《最後一戰：士官長合輯》（Halo：The Master Chief Collection）與玩家們見面。

《Halo 最後一戰》為 Bungie 所開發、微軟在 Xbox 系列主機與 PC 平台上推出的人氣科幻第一人稱視點動作射擊 FPS 遊戲，玩家們在遊戲中將化身為一名未來戰士，與來自獵戶作的外星種族聯盟「Covenant 星盟」展開最激烈的生存競爭之戰！由於豐富的遊戲性與故事性，加上緊張刺激的 FPS 射擊對戰，因此在推出後大受玩家們好評，成為微軟旗下最賣座的人氣 FPS 遊戲系列之一，除了遊戲外，也推出日美合作的動畫小說，更預定在海外推出 TV 電視劇系列，其人氣之旺可見一斑。



至於在這次官方所釋出的《最後一戰：士官長合輯》方面，為官方將之前由 343 Industries 開發，並在 Xbox One 平台推出的合輯作品給重新搬到 PC 上再度推出的版本。在合輯版中，除了收錄從系列一代開始到四代為止包括《Halo：Combat Evolved Anniversary》、《Halo 2：Anniversary》、《Halo 3》、《Halo 3：ODST》與《Halo 4》等五款遊戲的完整遊戲內容，並將會針對 PC 平台進行高解析對應等各種改善優化，還將會收錄多張多人模式地圖，還有寫實版動畫系列《Halo：Nightfall》也將會一併同梱收錄，讓玩家們可以再度回味體驗最完整的《Halo》故事劇情魅力！



同時，隨著這次 PC 版的發售決定，官方也宣布，將會在本作中收錄《Halo：Reach》（包含多人模式內容在內）重新登場（XB1 版本也將會同步推出），並同樣將會對應高解析畫面演出。附帶一提，《Halo：Reach》的時間背景設定為《Halo》系列的最古老年代，玩家們在遊戲中將不再扮演熟悉的士官長，而是要飾演一名斯巴達戰士，來參與這場絕望壯烈的淒絕戰役；而在這次的 PC／XB1 版本中，除了將會針對既有的單人／多人模式進行加強外，並將對應 4K／HDR 與 60fps 高畫質畫面，並追加 Xbox One Game Pass，喜歡系列作的粉絲們務必要來體驗看看！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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