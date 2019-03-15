《Devil May Cry》、《BIOHAZARD》將推出免費中文字幕更新檔！

《Devil May Cry》、《BIOHAZARD》系列舊作．即將開始在PS4、Xbox One、Steam平台上免費推出免費中文字幕更新檔。（留意跟香港版《DMC 5》的中文DLC無關）

【《Devil May Cry》、《BIOHAZARD》系列舊作．推出免費中文字幕更新檔】3 月 28 日起，在PS4、Xbox One、Steam平台上免費推出中文字幕更新檔，擁有這些作品的玩家將可以獲得更新，而因為尚未中文化而還沒接觸的玩家，也可以趁機體驗過往的經典劇情。

動作驚悚遊戲《惡靈古堡：啟示》以另一為人氣女角「吉兒·范倫廷」，作為生化恐怖主義安全評估聯盟（Bioterrorism Security Assessment Alliance，簡稱BSAA）的探員之一，當同伴克里斯失蹤的之後，與 新夥伴「帕克·路奇亞尼」前往地中海擱淺的郵輪進行調查，並與恐怖組織展開對決。

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續作《惡靈古堡：啟示 2》則回到《惡靈古堡 2》女主角克萊兒身上，在反生化恐怖組織 Terra Save 與新成員莫伊菈的歡迎派對上，不知名的武裝部隊攻擊了 Terra Save 辦公室，並強行帶走克萊兒和莫伊菈。兩人醒來後發現自己身處在黑暗的廢棄拘留所內，她們必須同心協力找尋逃脫路線以及幕後黑手。

（gamebase）

《惡魔獵人4 特別版》講述於《惡魔獵人 5》尼祿過去在「魔劍教團」發生的事件，由於但丁暗殺教團主教，尼祿作為教團聖騎士的一員，奉命獵殺但丁。在遇見這個傳奇惡魔獵人的同時，再也逐漸揭露關於他神秘右臂以及教團潛藏的謎團。特別版中，除了原有的但丁/尼祿雙主角之外，也提供了蕾蒂、維吉爾以及翠絲三位不同風格的主角來提供操作。

（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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