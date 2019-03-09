【DMC V】中二病廣告發布！神秘新角為第三位惡魔獵人

Capcom 旗下知名風格動作遊戲《惡魔獵人 5》昨（8）日正式推出，官方特別發布與 Xbox 合作，由導演 Mike Diva 拍攝的趣味短片，將使用於電視廣告進行宣傳。

《惡魔獵人 5》讓玩家熟悉的 Dante 、Nero 再度回歸與惡魔的戰鬥，這次還加入神秘新角「V」作為第三位可操作的惡魔獵人，來到與但丁本名有相關的「Red Grave」都市，這次不只將面對史上最兇惡的魔王，更會帶領玩家探討但丁不為人知的往事。深化的豐富動作以及服務系列老粉絲的巧思設計，都在向玩家宣告，單機動作遊戲王者之一的 Capcom 已然回歸。

為《惡魔獵人 5》在歐美上市宣傳，Xbox 與 Capcom 合作，邀請知名音樂影片創作導演「Mike Diva」製作約 30 秒短片，此影片也承繼了當年《惡魔獵人》在日本電視廣告的精神，將生活中可見的枯燥日常，搭配 Dante 、Nero、V 在本作中的知名惡魔武裝，呈現出每個人心中都有中二魂可以實現。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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