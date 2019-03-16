《Bomb Slinger》Switch炸彈動作 發售日正式決定

Chorus Worldwide 宣布，預定於 2019 年 3 月 28 日在日本 Nintendo Switch 主機上推出一款動作新作《Bomb Slinger》（ボムスリンガー），定價 1,500 日圓，並從即日起在任天堂ｅ商店開放預先下載，還推出即日起至 3 月 27 日為止購買遊戲預先下載將有 1,350 日圓九折優惠的好康活動讓玩家們參與同樂。

本作為一款由人氣動作遊戲《轟炸超人》獲得創意發想，以美國西部開拓時代作為背景，描述主角如何為了替愛妻復仇展開戰鬥冒險的動作冒險遊戲。在遊戲中，玩家們將扮演過去曾經隸屬於會使用特製炸彈作為武器，在各地搶劫銀行與商店，因此被高價懸賞的武裝強盜團「Bomb Slinger」的一員。由於與某名心愛女性相遇，因此主角帶著組織的錢與心愛的女性一起遠走高飛。

然而好景不常，最後原本的夥伴們為了奪回被捲走的金錢找上門，並將主角的妻子殺害——為了復仇，玩家們將再度踏上旅程，並使用自己製作的特製炸彈將眼前的仇敵全部都給炸飛出去！在遊戲中，除了針對主角復仇而設計，合計共四大關卡的單人模式之外，還支援最多四人一起同樂的離線對戰模式。在多人離線模式中，共有讓玩家們挑戰在限制時間內誰能賺到最高分的「Death Match」死亡配對，以及誰能活到最後的「Last Man Standing」最終硬漢兩種玩法，讓玩家們能體驗不一樣的多人同樂樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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