《Apex Legends 英雄》嚴重BUG導致大量「武功高手」空手殘虐戰場

《Apex 英雄》推出至今依然是款相當熱門的大逃殺作品，不過隨著知名度越來越高，大量作弊程式使用者也開始加入戰局來破壞玩家的體驗，官方至今已封鎖了超過 355000 個帳號還是不見改善。而就在官方正在思索如何處理作弊問題時，外掛又在近期成了《Apex 英雄》玩家的熱門話題之一，但這次不是單純的自瞄或是透視。

相信多數玩家從上方的影片可看到不正常的點吧？在《Apex 英雄》中，角色的近戰攻擊通常都會有一個冷卻時間，但影片中的敵對玩家很明顯的沒有受到此項限制，直接施展一段「龍捲旋風腳」（？）把受害玩家直接狂踢到死。

不少玩家在近期都遭遇到了各種葉問大師的照顧，都認為這些是外掛制作者的最新傑作，但其實這些並不是外掛所為，而是遊戲本身的 BUG 所導致。有人發現若角色本的大絕是屬於可中斷的類型，便可用來直接消去近戰攻擊的冷卻時間，達成近戰瘋狂連打的效果。目前官方已得知該項 Bug 並嘗試進行修正，但各位在開發團隊弄好之前恐怕還是與對手保持距離，免的被人餵了吃了一連串的「龍捲旋風腳」。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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