模擬建設遊戲《Factory Town》展開付費測試！快提高城鎮運作效率

喜愛模擬經營建設類型作品的玩家，想必都曾玩過《Factorio》與《Banished》等精神時光屋等級的作品吧？雖然這些作品已為許多人帶來了絕佳的體驗，但還是有不少獨立開發者持續的鑽研這類玩法，嘗試用自己的創意來呈現更為強大的精神時光屋，而近期的話題作品便是《Factory Town》。

玩家在建設的過程中也可透過研發的手段來取得各種技術，透過發明鐵路、道路和貨車等利器來提升村民的工作效率，或是發現各式各樣的魔法技巧，藉此來施與加持性質的特殊法術來進一步拉抬城鎮整體的運作效率。

不過遊戲也準備了一些難題供玩家挑戰，村民雖然很樂意為城鎮做事但也有各自的需求，若沒滿足他們的物質需求也會影響道城鎮整體的工作效率。而地圖雖然佈滿資源，不過並不都是在平地上供玩家採集，有時候也會出現在地勢險峻的區域內，玩家如何有效率的取得這些資源也會是個挑戰。《Factory Town》雖還處於開發階段，但已在今日於Steam平台展開付費測試，有興趣的玩家可別錯過了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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