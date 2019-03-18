《狙擊之神V2》將移植至Switch！高清重製《狙擊之神III終極版》

遊戲開發商Rebellion宣佈，旗下銷量超過1,600萬套的的射擊大作系列《狙擊之神》（Sniper Elite）將於2019年陸續推出新作，除正傳續作《狙擊之神4》外，也會將舊作進行高清重製，並會將作品移植至Nintendo Switch遊戲平台。

重製推出《狙擊之神 V2 高清版》

《狙擊之神 V2 高清版》（Sniper Elite V2 Remastered）將1945年發生於德國柏林的故事以高清後的畫質重現於玩家眼前。用上目前最新的圖像及渲染技術，將遊戲的畫質提升到新的層次，令到遊戲可以最高4K HDR的解像度呈現於玩家眼前。

重製版新增內容：全新角色參戰，所有DLC內容，以及相片模式所有DLC額外下載內容也全部包括在重製版內。此外，除Karl外，重製版還會加入8個來自Rebellion的Zombie Army系列的角色。遊戲同時也加入「相片模式」，當中包括系列作中著名的「X光殺敵鏡頭」也可擷取。

移植Nintendo Switch《狙擊之神 3 終極版》

《狙擊之神 3 終極版》（Sniper Elite 3 Ultimate Edition）將會於Nintendo Switch推出，這將是系列首次於Nintendo Switch上推出的作品。《狙擊精英 3 終極版》將於第二次世界大戰時的北非戰場為故事舞台。



《狙擊之神 3 終極版》將會帶一眾Nintendo Switch玩家去到二次大戰時的北非，跟主角Karl Fairburne一起繼續抵抗納粹德國想佔領北非的戰鬥。遊戲內的戰役模式將設有2人線上合作模式，當中包括Overwatch以及Survival兩個模式；同時Nintendo Switch版也會將遊戲以及所有DLC下載內容一併收入在內。《狙擊之神 III 終極版》於定於2019年內於Nintendo Switch平台上推出。

《狙擊之神 3 終極版》（Gamebase）

此外還有與Just Add Water工作室共同開發對應VR裝置的《Sniper Elite》系列獨立作品。另外，正在開發《Sniper Elite》系列的正統續作，也預定2020年推出。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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