【Tiny Metal】續作《Full Metal Rumble》　2019年春天決戰邪惡

Area 35 宣布，預定於 2019 年春天在海外 Nintendo Switch 主機上推出一款模擬戰略遊戲《Tiny Metal：Full Metal Rumble》，並公開遊戲最新宣傳影片讓玩家們欣賞。

本作為官方於 2017 年在 PS4／Nintendo Switch／PC 等平台推出的回合制戰略模擬遊戲《Tiny Metal》最新續作，玩家們在遊戲中將扮演在前作中也曾經登場，身為「White Fangs」領導的女主角「Wolfram」，並與使用古代技術為非作歹的邪惡組織展開連番激戰！附帶一提，在這次遊戲中，除了將會由之前曾參與《雷頓教授VS逆轉裁判》等人氣作的「稲葉洋敬」負責故事劇情外，還特地邀請曾參與《劍魂5》等人氣作的「三好智己」擔任遊戲作曲。

（Gamebase）

同時在本作中，除了將會收錄內含多達 39 個任務之多的戰役模式之外，還有多達 77 個衝突地圖、23 種以上的兵種角色登場讓玩家們攻略使用；同時遊戲內所有地圖都還有設計額外的獎勵挑戰與四種難易度，玩家們可以依照自己的能力來進行挑戰，享受遊戲所帶來的豐富趣味性與挑戰樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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