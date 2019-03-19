冰天雪地極地求生！《Fade to Silence》海外發售日決定

THQ Nordic預定發行、《Giana Sisters 潔安娜姐妹》系列開發商Black Forest Games全新打造的極地生存動作冒險新作《Fade to Silence》，宣布決定於2019年4月30日在海外PS4／Xbox One／PC等平台正式推出上市，定價PC版39.99美金，家用版各49.99美金。

《Fade to Silence》為一款讓玩家們在怪物徘徊的冰天雪地環境下，一邊在三角洲、密林等各種環境下進行探索冒險，收集各種貴種資源來進行居所的建設，一邊利用雪橇等各種工具來進行長期遠征載運物資，並必須在故事中與各式各樣的NPC相遇，做出各種攸關道德與生存的選擇（例如是否要幫助NPC或放着不管任其自生自滅？），使用各種武器為自己的生存而戰的生存動作冒險遊戲。

而隨着這次遊戲發售日決定，官方也表示，在正式版中，除了上述既有內容之外，還將會實裝例如像是描述主角亞修與女兒艾莉絲在這個末日世界所發生的各種事件的最終故事主線之外，還有亞修在休息時間裡夢到的不可思議連續夢境，另外也會針對練習模式介面進行優化，並導入新的生存書，並針對遊戲內經濟等各方面進行全面性的平衡調整，讓玩家們能享受更加優化的遊戲體驗，在這個冰雪末日展開自己專屬的雪境求生冒險！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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