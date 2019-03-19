復古8bit世界大冒險！《Alwa's Awakening》PS4移植版發售日公開

橫向卷軸類型動作遊戲《Alwa's Awakening》，官方正式宣布本作PS4版將決定於2019年3月21日在海外正式推出上市。

《Alwa's Awakening》為一款描述意外進入TV遊戲世界的平凡少女「Zoe」，如何利用魔法杖來進行冒險，解放受到邪惡之力支配的「Alwa」世界，採用8bit懷舊像素風的2D橫向卷軸類型動作冒險遊戲。而且遊戲中還加入了可以隨着冒險來解鎖提升道具或技能威力等級的養成要素，以及豐富的世界地圖探索冒險，加上25首以上動人原創音樂曲目，讓玩家們能在優美刺激的音樂演奏下，盡情享受一場奇幻的異世界探索冒險！

而繼之前PC／Switch版的推出之後，如今PS4版也即將正式在海外PS Store推出上架，讓玩家們可以透過PS Store來下載這款人氣2D橫板動作遊戲獨特魅力與特色，喜歡之前版本的玩家們，可別錯過這次PS4版的難得收藏機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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